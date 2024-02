Taliansku rodinu unesenú v roku 2022 v Mali prepustili na slobodu

Rím 27. februára (TASR) - Taliansku rodinu - muža, ženu a ich syna - ktorých uniesli v máji 2022 v africkom štáte Mali, prepustili na slobodu, oznámila v utorok talianska vláda. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Rocca Langoneho, Mariu Donatu Caivanovú a ich dospelého syna Giovanniho uniesla z ich domu na juhovýchode Mali bližšie nešpecifikovaná "džihádistická frakcia", uvádza sa vo vyhlásení vlády v Ríme. V priebehu utorka by sa rodina mala vrátiť do Ríma, píše AFP.



Vo vyhlásení talianskeho kabinetu sa neuvádza, aký je osud občana Toga, ktorého uniesli spolu s touto rodinou.



Pár vo veku približne 60 rokov a ich 40-ročný syn žili na predmestí malijského mesta Koutiala niekoľko rokov v rámci komunity Svedkov Jehovových, spresňuje AFP.



"Chcela by som vyjadriť srdečné blahoželanie v súvislosti s prepustením troch krajanov unesených v Mali v roku 2022," uviedla vo vyhlásení talianska premiérka Giorgia Meloniová. Jej úrad dodal, že rodina je napriek dlhému zajatiu "v dobrom zdravotnom stave".



Podrobnosti okolo prepustenia neboli bezprostredne známe. Oblasť, kde rodina žila, bola "silne infiltrovaná džihádistickými militantmi", uviedla talianska vláda.



Meloniovej úrad pripísal zodpovednosť za únos frakcii napojenej na teroristickú sieť al-Káida. Oblasť Sahelu je sužovaná povstaním džihádistov, ktoré sa začalo v roku 2012 na severe Mali a následne sa v roku 2015 rozšírilo do susedného Nigeru i Burkiny Faso.