< sekcia Zahraničie
Taliansku stranu Národná budúcnosť preverujú pre príklon k fašizmu
Vannacciho právnik Giorgio Carta obvinenia odmietol a uviedol, že strana vykonáva politickú činnosť v súlade s talianskou ústavou a demokratickými pravidlami.
Autor TASR
Rím 19. novembra (TASR) – Talianska krajne pravicová strana Národná budúcnosť (FN), ktorú založil bývalý generál a súčasný europoslanec Roberto Vannacci, čelí vyšetrovaniu pre podozrenie z obnovovania zakázanej fašistickej strany Benita Mussoliniho. Vyšetrovanie sa začalo na základe podnetu odborov vojenského personálu. V stredu o tom informovali justičné zdroje, uviedla agentúra ANSA, píše TASR.
Prokuratúra v Ríme po formálnej sťažnosti odborového zväzu vojenského personálu zaevidovala podnet v registri dokumentov, ktoré neobsahujú dôkazy o spáchaní trestného činu. Odbory žiadajú preveriť, či strana nepreberá „protidemokratické ideologické princípy a metódy boja“ charakteristické pre fašizmus, uviedol denník La Repubblica.
Vannacciho právnik Giorgio Carta obvinenia odmietol a uviedol, že strana vykonáva politickú činnosť v súlade s talianskou ústavou a demokratickými pravidlami.
„Dôrazne odmietame akékoľvek obvinenia, ako aj prípadné ambície obnoviť rozpustenú fašistickú stranu, ktorá bola zakázaná pred viac ako 80 rokmi,“ vyhlásil Carta. Dodal, že podnet zatiaľ nemali možnosť preskúmať, no podľa informácií zverejnených v médiách považujú obvinenia za neopodstatnené.
Právnik zároveň upozornil, že oznamovateľ už v minulosti podával sťažnosti na Vannacciho, pričom vznesené obvinenia podľa neho vždy rýchlo zamietli.
Vyšetrovanie vojenskej prokuratúry v Ríme sa podľa Cartu týka jednotlivých aktívnych príslušníkov armády. Netýka sa ani Vannacciho, ani jeho strany.
Strana FN vznikla vo februári po tom, ako Vannacci odišiel z koaličnej strany Liga (LSP). Jeho politické hnutie je založené na ostrom odpore voči masovej migrácii a obrane toho, čo Vannacci označuje za tradičné hodnoty.
Prokuratúra v Ríme po formálnej sťažnosti odborového zväzu vojenského personálu zaevidovala podnet v registri dokumentov, ktoré neobsahujú dôkazy o spáchaní trestného činu. Odbory žiadajú preveriť, či strana nepreberá „protidemokratické ideologické princípy a metódy boja“ charakteristické pre fašizmus, uviedol denník La Repubblica.
Vannacciho právnik Giorgio Carta obvinenia odmietol a uviedol, že strana vykonáva politickú činnosť v súlade s talianskou ústavou a demokratickými pravidlami.
„Dôrazne odmietame akékoľvek obvinenia, ako aj prípadné ambície obnoviť rozpustenú fašistickú stranu, ktorá bola zakázaná pred viac ako 80 rokmi,“ vyhlásil Carta. Dodal, že podnet zatiaľ nemali možnosť preskúmať, no podľa informácií zverejnených v médiách považujú obvinenia za neopodstatnené.
Právnik zároveň upozornil, že oznamovateľ už v minulosti podával sťažnosti na Vannacciho, pričom vznesené obvinenia podľa neho vždy rýchlo zamietli.
Vyšetrovanie vojenskej prokuratúry v Ríme sa podľa Cartu týka jednotlivých aktívnych príslušníkov armády. Netýka sa ani Vannacciho, ani jeho strany.
Strana FN vznikla vo februári po tom, ako Vannacci odišiel z koaličnej strany Liga (LSP). Jeho politické hnutie je založené na ostrom odpore voči masovej migrácii a obrane toho, čo Vannacci označuje za tradičné hodnoty.