Taliansky cestovný ruch sa obáva slabej letnej sezóny

Rím 21. júna (TASR) - Taliansky cestovný ruch je pre koronakrízu pesimistický. Aj napriek rušeniu cestovných obmedzení v Taliansku a Európe sú prognózy týkajúce sa letnej sezóny pochmúrne. Očakáva sa výrazný pokles počtu zahraničných turistov.



Taliansky zväz z oblasti cestovného ruchu Assoturismo počíta, že tento rok krajinu navštívi počas troch letných mesiacov o 12,8 milióna menej zahraničných turistov než v rovnakom období minulý rok. Počet prenocovaní by mal v porovnaní s vlaňajškom klesnúť o 56 miliónov.



To spôsobí zníženie tržieb o 3,2 miliardy eur, z toho 48 % v oblasti ubytovania, vyplýva zo zverejnenej štúdie zväzu Assoturismo vo štvrtok (18. 6.). Autori štúdie predpokladajú, že počet zahraničných turistov, ktorí toto leto strávia dovolenku v Taliansku, bude v porovnaní s vlaňajškom polovičný. Počet zahraničných turistov by mal klesnúť o 11,6 %.



Najvýraznejší prepad počtu turistov sa očakáva na severozápade Talianska, napríklad v Lombardsku, Piemonte alebo Ligúrii. Tu sa počíta s poklesom prenocovaní o 32,9 %. Menej výrazné, ale stále znepokojujúce zrejme bude zníženie počtu turistov v strednom a južnom Taliansku.



Podľa prieskumu portálu Robintur až 10 miliónov Talianov sa rozhodlo, že tento rok nepocestujú na dovolenku. A tí, ktorí pocestujú, sú rozhodnutí, že minú o 20 % menej ako vlani. Až 90 % bude dovolenkovať v Taliansku. A 39 % opýtaných chce dovolenku v porovnaní s minulým rokom skrátiť.