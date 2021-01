Taliansky exminister Salvini pred súdom obhajoval migračnú politiku

Rím 9. januára (TASR) - Taliansky exminister vnútra Matteo Salvini, ktorý je obvinený z nezákonného zadržiavania migrantov na lodiach kotviacich pri talianskom pobreží a zneužitia funkcie, predstúpil v sobotu pred sudcu v meste Palermo, kde pokračovalo ďalšie predbežné vypočutie pred súdnym procesom. Informovala o tom agentúra AFP.



Salvini, šéf krajne pravicovej strany Liga Severu, čelí obvineniam, že v auguste 2019, keď zastával funkciu ministra vnútra, odmietol vylodenie približne 163 migrantov v Taliansku, ktorí sa nachádzali na lodi španielskej humanitárnej organizácie Open Arms. Tá musela následne zakotviť na ostrove Lampedusa. Salvini blokoval vylodenie utečencov 21 dní, z toho sedem dní pri pobreží Lampedusy, čím sa snažil európske štáty prinútiť, aby sa podieľali na prerozdelení utečencov.



Salvini, ktorý svojím konaním vyprovokoval vládnu krízu, bol krátko po tomto incidente nútený odstúpiť zo svojho ministerského postu.



"Som úplne pokojný a hrdý na to, čo som urobil," povedal politik médiám po vypočúvaní za zatvorenými dverami. Salviniho právnička Giulia Bongiornová argumentovala, že jej mandant konal v súlade s premiérom Giuseppem Contem a zvyškom vládneho kabinetu. Z tohto dôvodu žiadala, aby bol v tejto súvislosti obžalovaný aj predseda talianskej vlády.



Sudca v sobotu vypočúvanie odročil na 20. marca, keď sa má rozhodnúť, či bude voči Salvinimu vznesená obžaloba. Odklad ďalšieho termínu bol zdôvodnený okrem iného aj prekladom dôležitých dokumentov do taliančiny.



Organizácia Open Arms privítala, že "bol podniknutý prvý krok na zistenie pravdy".



V sicílskom meste Catania prebieha od októbra ďalší proces so Salvinim, ktorý súvisí s loďou pobrežnej stráže Gregoretti, z ktorej šéf Ligy Severu nedovolil vlani v júli tri dni vystúpiť na breh 116 migrantom. Podľa vlastných slov chcel takto chrániť vonkajšie hranice Talianska.