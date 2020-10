Taliansky kabinet zmiernil Salviniho prísne protimigračné dekréty

Rím 6. októbra (TASR) – Taliansky kabinet v utorok rozhodol o zmiernení prísnych opatrení namierených proti migrantom, ktoré zaviedol bývalý pravicový minister vnútra Matteo Salvini. Schválené zmeny by mali migrantom uľahčiť získanie humanitárnej ochrany a pracovného povolenia. Informovala o tom v utorok agentúra AFP.



Súčasná stredo-ľavicová vládna koalícia sa zaviazala, že dôkladne prepracuje Salviniho „drakonické” antimigračné dekréty. Tie okrem iného prísne trestali mimovládne organizácie za záchranu migrantov v Stredozemnom mori a vyslúžili si rozsiahlu kritiku zo strany ľudskoprávnych aktivistov.



„Dnes v Taliansku spadol múr. Trvalo to chvíľu, možno pridlho, ale Salviniho tzv. bezpečnostné dekréty už viac neexistujú," uviedol na sociálnej sieti Twitter taliansky minister a člen vládnej Demokratickej strany Giuseppe Provenzano.



Počas pôsobenia na poste ministra vnútra Salvini napríklad zrušil dvojročné povolenie na pobyt, ktoré bolo súčasťou humanitárnej ochrany migrantov v Taliansku. Napríklad v roku 2017 získalo povolenie na pobyt v krajine 25 percent žiadateľov o azyl.



Salvini sa rozhodol poskytnúť azyl len tým, ktorým hrozilo pri návrate do vlasti mučenie. Po novom bude ochrana poskytnutá aj tým, ktorým pri návrate do vlasti hrozí neľudské zaobchádzanie alebo bude ohrozené ich právo na osobný a rodinný život.



Vysokým pokutám a ďalším trestom sa vyhnú mimovládne organizácie, ktoré vykonávajú záchranné akcie v súlade s námorným právom a v spolupráci s príslušnými štátnymi orgánmi. Za nelegálnu záchrannú činnosť bude podľa upravených zákonov hroziť pokuta vo výške 10 000 až 15 000 eur alebo dvojročné väzenie.



Migranti, ktorým vláda poskytne povolenie na pobyt, si budú môcť toto povolenie zmeniť aj na pracovné, informoval úrad premiéra.



Salvini najnovšie zmeny migračnej politiky kritizoval na Twitteri s tým, že súčasná talianska vláda otvára dvere a prístavy nelegálnym imigrantom.