Taliansky minister: Covidpas treba zaviesť v každej práci

Rím 10. septembra (TASR) - Covidpasy by mali byť v Taliansku povinné pre zamestnancov vo verejnom i súkromnom sektore. Myslí si to taliansky minister pre verejnú správu Renato Brunetta.



"Covidpasy sú geniálne - zvyšujú psychickú i finančnú záťaž pre oportunistov, ktorí sú proti očkovaniu. V budúcnosti musia platiť pre zamestnanie aj vo verejnom i súkromnom sektore," povedal v piatok minister zo strany Forza Italia, ktorého citovala agentúra APA.



Covidpasy - osvedčujúce zaočkovanie, prekonanie ochorenia COVID-19 alebo negatívny test nie starší ako 48 hodín - v Taliansku podľa najnovšieho nariadenia vlády vyžadujú od učiteľov aj nepedagogického personálu v školách vrátane osôb, ktoré tam dočasne vykonávajú nejakú činnosť.



Povinnosť preukazovať sa covidpasom platí napríklad aj v diaľkovej vlakovej či autobusovej doprave a pri vstupe do múzeí, pohostinských zariadení či na kultúrne podujatia. Očkovanie je povinné pre zdravotníkov a pracovníkov domovov sociálnych služieb.



Odporcovia covidpasov v uplynulých dňoch vyzývali na protesty prostredníctvom četovacej služby Telegram. Zároveň v diskusných skupinách zverejňovali kontakty na virológov a orgány štátnej správy s výzvou, aby im občania napísali o svojom nesúhlase s chystanými opatreniami. V krajine sa konalo aj viacero demonštrácií.



Agentúra DPA medzitým informovala, že situácia ohľadne šírenia nákazy v Taliansku sa počas uplynulých siedmich dní v Taliansku opäť zlepšila. Počet denných prípadov nákazy na 100.000 obyvateľov klesol zo 74 na 64.