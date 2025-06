Taliansky minister Crosetto: NATO už nemá dôvod na existenciu

Rím 20. júna (TASR) - Taliansky minister obrany Guido Crosetto v piatok vyhlásil, že Severoatlantická aliancia (NATO) už nemá dôvod na existenciu a Európska únia podľa neho na globálnej scéne nemá žiadnu váhu. TASR o tom informuje na základe správ portálu Politico a agentúry ANSA.



Crosetto uviedol, že Aliancia podľa jeho názoru zlyhala vo svojej pôvodnej úlohe. „Ak bolo NATO vytvorené na zaručenie mieru a vzájomnej obrany, musí sa buď stať organizáciou, ktorá sa tejto úlohy zhostí prostredníctvom zapojenia krajín globálneho Juhu, a stane sa tak niečím úplne iným, alebo nedosiahneme cieľ, ktorým je bezpečnosť v súlade s pravidlami platnými pre všetkých,“ konštatoval.



Jeho vyjadrenia prichádzajú krátko pred nadchádzajúcim summitom lídrov NATO v Haagu, kde sa očakáva dohoda o zvýšení cieľa výdavkov na obranu až na päť percent HDP jednotlivých krajín. Štáty Aliancie na to už dlhšie vyzýva americký prezident Donald Trump.



Na summite sa zúčastní aj talianska premiérka Giorgia Meloniová. Tá na stretnutí s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem na začiatku mesiaca v Ríme opätovne potvrdila podporu Ukrajine a úlohe Severoatlantickej aliancie ako základného piliera kolektívnej obrany.



Väčšina členských štátov NATO vníma Alianciu ako kľúčového aktéra pri posilňovaní obrany Európy a reakcii na narastajúcu hrozbu zo strany Ruska. Taliansko tradične patrí medzi krajiny s najnižšími obrannými výdavkami v rámci organizácie, hoci podľa aprílového vyhlásenia vlády má tento rok dosiahnuť cieľ dvoch percent svojho HDP, pripomína Politico.



Crosetto tiež uviedol, že EÚ už na globálnej scéne nemá žiadnu váhu. „Jej čas sa skončil – a hovorím to so smútkom. Svet sa zmenil," uviedol s tým, že podobne je na tom podľa neho aj Organizácia Spojených národov. „OSN má vo svete rovnakú váhu ako Európa: nič, menej ako národný tím, menej ako Čína, menej ako India alebo menej ako Izrael,“ dodal.