Taliansky minister obhajuje prítomnosť agentov ICE na zimnej olympiáde

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Správy o prítomnosti agentov ICE na nadchádzajúcej zimnej olympiáde potvrdili v utorok viaceré svetové agentúry.

Autor TASR
Rím 27. januára (TASR) - Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani v utorok uviedol, že agenti amerického Úradu pre imigráciu a colnú správu (ICE) nebudú počas zimných olympijských hier hliadkovať v uliciach Talianska, ale budú pomáhať pri ochrane americkej delegácie. Upozornila na to agentúra DPA, píše TASR.

Správy o prítomnosti agentov ICE na nadchádzajúcej zimnej olympiáde potvrdili v utorok viaceré svetové agentúry. V Taliansku vyvolali informácie o ich príchode obavy a pobúrenie v dôsledku násilných zásahov v posledných týždňoch v meste Minneapolis.

„Aby bolo jasné: neprídu sem udržiavať verejný poriadok na uliciach,“ citovala Tajaniho agentúra ANSA. Zdôraznil, že ich prítomnosť nemožno porovnávať s tým, ako pôsobia v Minneapolise.

„Nie je to, ako keby prichádzali SS... Nejde o to, že prichádzajú ľudia s guľometmi a zakrytými tvárami, ale že prichádzajú úradníci z ministerstva,“ uviedol Tajani.

Taliansky minister vnútra Matteo Piantedosi mal podľa DPA v utorok hovoriť s americkým veľvyslancom v Ríme, aby súčasnú situáciu „objasnil“.

Milánsky primátor Giuseppe Sala ako jeden z najhlasnejších kritikov príchodu agentov ICE v utorok vyhlásil, že v Taliansku „nie sú vítaní“. „Nepracujú v súlade s našim demokratickým spôsobom riadenia bezpečnosti,“ dodal pre rozhlasovú stanicu RTL Radio 102.

Agenti ICE majú dohliadať na bezpečnosť viceprezidenta USA J. D. Vancea a ministra zahraničných vecí Marca Rubia, ktorí sa šiesteho februára plánujú zúčastniť na otváracom ceremoniáli olympiády v Miláne.

Prezident organizačného výboru Miláno-Cortina Giovanni Malago uviedol, že ide o bežný postup, keď olympijské hry navštívia hlavy štátov alebo iní poprední predstavitelia. Aj ostatné krajiny majú podľa neho v takýchto prípadoch svoje vlastné bezpečnostné opatrenia pre významné osobnosti.
