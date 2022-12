Taliansky minister obrany: Naše vzťahy s Ruskom sa nenapravia rýchlo

Rím 14. decembra (TASR) - Náprava vzťahov Talianska s Ruskom po invázii Ruskej federácie na Ukrajinu bude trvať dlho, aj keby sa mali čoskoro začať mierové rokovania. Uviedol to v utorok taliansky minister obrany Guido Crosetto. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry ANSA.



"Aj keď dôjde k mierovým rozhovorom, vzťahy s Ruskom sa určite tak skoro neobnovia," povedal Crosetto v Senáte, keď hovoril o poskytnutí vojenskej pomoci Kyjevu zo strany Talianska.



"Aby bolo jasné, Rusko si nemyslelo, že to zájde až takto ďaleko. (Ruský prezident Vladimir) Putin si myslel, že táto vojna bude trvať päť dní. Zámerom Ruska bolo obsadiť túto krajinu, dosadiť bábkovú vládu a anektovať ju," povedal Crosetto.



"Musíme sa pokúsiť presvedčiť Rusko, že tento projekt zlyhal, a preto musíme zasadnúť k mierovému stolu. Neexistuje veľa alternatív k tomu, čo robíme teraz, aby sme sa dostali k mierovému stolu," prízvukoval šéf talianskeho silového rezortu.



"Nemôžeme sa pozerať iným smerom. Z ekonomického hľadiska by sa nič nezmenilo. Napadnutému štátu môžeme pomôcť len spôsobom, ktorý nám umožňuje naša ústava," zakončil minister.



Crosetto zároveň vyhlásil, že nový balík pomoci bude zahŕňať generátory elektrickej energie, ktoré pomôžu Kyjevu zásobovať "nemocnice, školy, domácnosti a mestá" po tom, ako Rusko začalo vojensky napádať jeho energetické siete.