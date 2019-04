Taliansky minister vnútra Salvini sa stretol v Prahe s Tomiom Okamurom

So Salvinim hovoril Okamura aj o migrácii.

Praha 12. apríla (TASR) - Taliansky minister vnútra Matteo Salvini sa stretol v Prahe s predsedom hnutia Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomiom Okamurom. Ten o tom v piatok informoval na svojom facebookovom účte.



Obaja hovorili o stratégii pre májové voľby do Európskeho parlamentu (EP). "Európsky parlament je jediné miesto, kde môžeme presadiť zmenu v Európe a bojovať za slobodu a suverenitu európskych národov, a preto je úplne nutné v týchto voľbách uspieť," uviedol Okamura na margo európskych volieb. Taliansko by podľa neho svojím hlasom v EÚ mohlo Česku pomôcť riešiť napríklad otázku kvality dovážaných potravín.



So Salvinim hovoril Okamura aj o migrácii. "Hovoríme tiež o spoločných konkrétnych krokoch a návrhoch riešení, aby sme zaistili bezpečnosť a slobodu našich občanov. Matteo už napokon rad týchto krokov v praxi veľmi úspešne realizuje," uviedol Okamura.



Ako poznamenal spravodajský server iDNES.cz, nacionalistické a protiimigračné strany chcú pred voľbami spojiť svoje sily a v EP vytvoriť spoločnú frakciu. Strany to oznámili začiatkom tohto týždňa v Miláne, kam ich pozval predseda protiimigračnej strany Liga Severu a taliansky vicepremiér Salvini.



Ideovým základom spojenectva európskych nacionalistických strán je návrat právomocí z Bruselu jednotlivým členským štátom. Ekonomické otázky a sociálnu politiku vnímajú odlišne.



SPD chystá v Prahe o dva týždne demonštráciu pod mottom "Nie diktátu Európskej únie", na ktorej by sa mali zúčastniť aj predseda holandskej Strany slobody Geert Wilders a predsedníčka francúzskeho Národného združenia Marine Le Penová.