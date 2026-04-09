Štvrtok 9. apríl 2026Meniny má Milena
Taliansky minister zahraničia navštívi libanonský Bejrút

Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani sa v utorok 31. marca 2026 zúčastňuje neformálneho zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v Kyjeve na Ukrajine. Foto: TASR/AP

Tajani si v stredu predvolal izraelského veľvyslanca po tom, čo bolo talianske vozidlo Dočasných síl OSN v Libanone (UNIFIL) v Libanone zasiahnuté paľbou izraelskej armády.

Autor TASR
Rím 9. apríla (TASR) - Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani vo štvrtok vyhlásil, že na znak podpory navštívi v najbližších dňoch Bejrút. TASR o tom informuje podľa správy agentúry ANSA.

Taliansko je pripravené prispieť k stabilite Libanonu. Pracujeme na organizácii mojej cesty do Bejrútu v najbližších dňoch, aby som sa porozprával s prezidentom (Džúzífom) Awnom a vyslal jasný odkaz z Talianska ohľadom stability tejto dôležitej krajiny,“ povedal novinárom po neformálnom summite MED9 v Splite.

Tajani si v stredu predvolal izraelského veľvyslanca po tom, čo bolo talianske vozidlo Dočasných síl OSN v Libanone (UNIFIL) v Libanone zasiahnuté paľbou izraelskej armády. Pri incidente sa nikto nezranil.

Útok odsúdila aj premiérka Giorgia Meloniová a vyzvala Izrael, aby ukončil svoju ofenzívu v Libanone. Jeho útoky podľa nej „spôsobili priveľa smrtí a neprijateľné množstvo vysídlených ľudí“.
