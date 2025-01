Taliansky najvyšší súd potvrdil odsúdenie A. Knoxovej za ohováranie

Rím 24. januára (TASR) - Taliansky najvyšší súd zamietol vo štvrtok odvolanie Američanky Amandy Knoxovej voči jej odsúdeniu za ohováranie v prípade vraždy britskej študentky Meredith Kercherovej, ktorá v roku 2007 upútala pozornosť sveta, informuje TASR podľa správ agentúr AP a DPA.



Knoxová (37) vlani podala odvolanie voči svojmu odsúdeniu za ohováranie a chcela si tak zaistiť plné oslobodenie od obvinení. Prípad sa ocitol na Kasačnom súde v Ríme, ten však vo štvrtok oznámil, že rozsudok potvrdzuje.



Tím jej obhajcov tento verdikt označil za "úplne neočakávaný".



Odsúdenie Knoxovej za vraždu svojej spolubývajúcej, vtedy 21-ročnej Britky Meredith Kercherovej, ku ktorej došlo v meste Perugia v strednej časti Talianska, bolo zrušené po odvolaní v roku 2011. Najvyšší súd ju vzápätí v roku 2015 zbavil všetkých obvinení.



Vlani v júni ju však odvolací súd vo Florencii odsúdil na tri roky väzenia za to, že v počiatočnom štádiu vyšetrovania s vraždou nepravdivo spojila miestneho muža Patrika Lumumbu, ktorý bol však nevinný.



Tím Knoxovej obhajcov namietal, že Lumumbu obvinila počas dlhého nočného policajného výsluchu po vražde Kercherovej pod tlakom polície, ktorá jej podľa nej poskytla nepravdivé informácie. Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) usúdil, že talianska polícia jej neumožnila právnika a miesto toho poskytla tlmočníka, ktorý pôsobil väčšmi ako mediátor, spresňuje AP.



Knoxová sa po oslobodení v roku 2011 okamžite vrátila do USA. Vo väzení dovtedy strávila dovedna takmer štyri roky, pokračovala však v právnom boji s cieľom očistiť svoje meno v prípade všetkých obvinení voči jej osobe.



Obvineniu z vraždy Kercherovej čelila spolu so svojím vtedajším talianskym priateľom Rafaelom Solecitom. V prípade však nakoniec odsúdili ďalšieho muža, ktorým bol Rudy Hermann Guede z Pobrežia Slonoviny. Z väzenia bol prepustený v roku 2021 po tom, čo si vo väzení odpykal väčšinu zo 16-ročného trestu.