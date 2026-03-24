Taliansky námestník spravodlivosti odstupuje pre mafiánsky škandál
Škandál ovplyvnil aj posledné dni kampane pred referendom o ústavnej reforme súdnictva.
Autor TASR
Rím 24. marca (TASR) - Námestník talianskeho ministra spravodlivosti a člen strany Bratia Talianska premiérky Giorgie Meloniovej Andrea Delmastro v utorok odstúpil z funkcie po prevalení správ o tom, že vlastnil podiel v reštaurácii s napojením na mafiu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Noviny Il Fatto Quotidiano tento mesiac zistili, že Delmastro vlastnil podiel v rímskej reštaurácii spolu s 18-ročnou dcérou Andreu Caroccia odsúdeného za väzby na neapolskú mafiánsku skupinu Camorra. Delmastro poprel akékoľvek pochybenie a uviedol, že svoj podiel predal hneď, ako sa to dozvedel.
Denník La Repubblica však neskôr zverejnil spoločnú fotografiu Delmastra s Carocciom z roku 2023, podľa ktorej sa možno domnievať, že sa muži osobne poznali. Námestník tiež svoj podiel nedeklaroval parlamentu tak, ako sa vyžadovalo.
Delmastro vo svojej rezignácii uviedol, že síce urobil chybu, ale neurobil nič nezákonné. „Vždy som bojoval proti zločinu a dosiahol som konkrétne, dôležité výsledky. Hoci som neurobil nič zlé, urobil som chybu vo svojom úsudku, ktorú som napravil hneď, ako som si ju uvedomil. Beriem za to zodpovednosť,“ uviedol.
Škandál ovplyvnil aj posledné dni kampane pred referendom o ústavnej reforme súdnictva. Premiérka Meloniová aj minister spravodlivosti Carlo Nordio po jeho neúspechu odmietli odstúpiť.
