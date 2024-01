Taliansky námorný dôstojník z ruskej špionáže dostal 20 rokov väzenia

Rím 20. januára (TASR) - Kapitána talianskych námorných síl Waltera Biota, ktorého prichytili v roku 2021 pri predaji utajovaných dokumentov ruskému veľvyslanectvu, odsúdil v piatok súd v Ríme na 20 rokov väzenia. Tlačovú agentúru AFP o tom informoval jeho obhajca.



Špionážny škandál sa dostal do hlavných správ médií a vyvolal diplomatický spor s Moskvou. Taliansko následne vyhostilo dvoch ruských predstaviteľov a Moskva urobila podobný krok - vyhostila talianskeho diplomata.



Fregatného kapitána Biota (58), pracujúceho na úrade Náčelníka generálneho štábu, zatkli v Ríme v marci 2021 po tom, čo ho príslušníci sledovali a na parkovisku ho videli odovzdávať tajné dokumenty ruskému vojenskému dôstojníkovi výmenou za 5000 eur.



Piatkový rozsudok, vyhlásený na rímskom trestnom súde za zatvorenými dverami, prišiel takmer rok po tom, čo vojenský súd odsúdil Biota na 30 rokov väzenia.



"Oba súdne procesy prebiehali súbežne," uviedol pre AFP Biotov obhajca Roberto de Vita. Dodal, že Biot sa proti verdiktu odvolá. Odvolanie proti rozhodnutiu vojenského súdu z marca 2023 už prebieha.



De Vita argumentoval, že Biot nemôže byť súdený dvakrát za ten istý čin, a oba súbežné prípady označil za "bezprecedentné".



O tom, ktorý verdikt má dostať prednosť, bude nakoniec rozhodovať taliansky najvyšší súd.



Vojenská prokuratúra argumentovala, že Biot by mal dostať doživotné väzenie. Vyhlásila totiž, že niektoré z 19 dokumentov, ktoré Biot údajne odfotografoval svojím smartfónom, boli "vysoko dôverné dokumenty NATO" a jeden z nich bol dokonca "prísne tajný". Informovala o tom talianska tlačová agentúra ANSA.



V trestnom prípade Biota obvinili zo špionáže, z odhalenia tajných informácií týkajúcich sa národnej bezpečnosti a korupcie.



Biotova manželka Claudia Carbonarová po jeho zatknutí pre denník La Corriere della Sera povedala, že "zúfalo" potreboval peniaze.



"Nie je hlúpy. Nie je nezodpovedný. Len bol zúfalý," uviedla. Vysvetlila, že plat mal 3000 eur mesačne a to nestačilo na zaistenie jeho rodiny so štyrmi deťmi - jedno má vážne postihnutie - a štyrmi psami.