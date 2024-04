Taliansky parlament zamietol návrh na vyslovenie nedôvery Salvinimu

Rím 4. apríla (TASR) — Dolná komora talianskeho parlamentu, Poslanecká snemovňa, v stredu podľa očakávania zamietla návrh opozície na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády a ministrovi dopravy Matteovi Salvinimu. Rovnaké hlasovanie o ministerke cestovného ruchu Daniele Santanchéovej bolo odložené na štvrtok, informovali agentúry APA a ANSA.



Opozícia chcela vysloviť nedôveru Salvinimu za to, že jeho strana Liga podpísala v roku 2017 päťročnú dohodu so stranou Jednotné Rusko prezidenta Vladimira Putina. Liga však vo vyhlásení zverejnenom pred hlasovaním zdôraznila, že dohoda prestala existovať po začiatku invázie ruských síl na Ukrajinu.



„Je poľutovaniahodné, že snemovňa musí strácať čas zbytočnými spormi vyvolanými opozíciou,“ uviedla Liga.



Matteo Richetti z centristickej opozičnej strany Azione (Akcia) v rozprave uviedol, že Liga klame, pretože dohoda obsahuje klauzulu o svojom automatickom predĺžení.



Salviniho postoje k Rusku sú nejednoznačné. Na jednej strane neskrýva svoje sympatie k Putinovi, na druhej strane po invázii Moskvy na Ukrajinu podporil sankcie voči Rusku a dodávky zbraní Kyjevu. Po marcových prezidentských voľbách v Rusku vyhlásil, že občania Ruska urobili správne, keď opätovne zvolili Putina za hlavu štátu.



Ministerka Santanchéová je podozrivá okrem iného z toho, že skrachovaná vydavateľská skupina Visibilia, v ktorej vlastnila podiely až do svojho nástupu do vlády, a jej dcérske spoločnosti údajne neplatili dodávateľom a prepúšťali pracovníkov bez zaplatenia odstupného. Aj v jej prípade sa očakáva, že Poslanecká snemovňa, v ktorej má vládnuca koalícia väčšinu, návrh na vyslovenie nedôvery zamietne.