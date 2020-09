Taliansky premiér Conte pricestoval na dvojdňovú návštevu Libanonu

Bejrút 8. septembra (TASR) - Taliansky premiér Giuseppe Conte pricestoval v utorok do libanonského hlavného mesta Bejrút na rokovania s tamojšími predstaviteľmi a návštevu talianskeho práporu mierovej misie UNIFIL. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Conte začne svoj dvojdňový pobyt prehliadkou bejrútskeho prístavu, kde 4. augusta došlo k rozsiahlemu výbuchu, ktorý si vyžiadal 190 mŕtvych a 6000 zranených.



Šéf talianskej vlády zavíta tiež na taliansku loď, ktorá prepravovala materiálnu pomoc pre bejrútskych hasičov, ako aj do talianskej poľnej nemocnice na predmestí libanonskej metropoly.



Conte má na programe rozhovory s libanonským prezidentom Michelom Aúnom, predsedom libanonského parlamentu Nabím Barrím a nastávajúcim premiérom krajiny Mustafom Adíbom.



Conte v rozhovore pre libanonský denník L'Orient-Le Jour, ktorý vychádza vo francúzštine, uviedol, že jeho návšteva predstavuje "konkrétny dôkaz talianskej spolupatričnosti s Libanonom a jeho obyvateľmi".



Taliansky premiér zdôraznil, že Libanon súrne potrebuje vládu, ktorá by mala dôveru ľudu a s ktorou by medzinárodné spoločenstvo mohlo spolupracovať na obnove.



"Dúfam, že prebiehajúci proces zostavovania nového vládneho kabinetu sa už čoskoro zavŕši a nutný reformačný program naplní oprávnené túžby libanonského obyvateľstva," uviedol Conte pre zmienený denník.



Jeho cesta do Libanonu prichádza menej než dva týždne po tom, ako túto blízkovýchodnú krajinu navštívil aj taliansky minister obrany Lorenzo Guerini. Talianska armáda je v Libanone dislokovaná už dlhé roky.



V krajine je nasadených takmer 12.000 talianskych vojakov, väčšinou v rámci mierovej misie UNIFIL, ktorá funguje pod talianskym velením.