Podľa talianskeho premiéra je príliš skoro na návrat do normálu

Miláno 28. apríla (TASR) – Taliansky premiér Giuseppe Conte v pondelok, počas svojej prvej návštevy v Lombardsku - najviac zasiahnutom regióne v krajine - od začiatku koronavírusovej krízy, obhajoval len minimálne uvoľňovanie obmedzení. Tento prístup kritizovali opozičné strany a cirkevní predstavitelia, uviedla agentúra DPA.



"Všetci dúfali, že sa rýchlo vrátime späť k normálu, avšak podmienky nevyhnutné na návrat k normálu ešte nenastali. To musíme povedať nahlas a dôrazne," poznamenal Conte v pondelok večer v Miláne.



Vláda podľa neho aktuálne pripravuje plán týkajúci sa detí. Školy a škôlky sú zatvorené od konca februára a otvoria sa až v septembri. Deti nesmú v súčasnosti vychádzať von ani sa hrať s kamarátmi.



V rozhovore pre denník La Stampa zverejnenom v utorok Conte podľa agentúry ANSA povedal, že jeho vláda na tieto náročné okolnosti zareagovala najlepším možným spôsobom. "Ak by som sa mal vrátiť späť, všetko by som urobil rovnako," uviedol s tým, že nič neľutuje.



V nedeľu Conte ohlásil, že krajina sa nachádza v druhej fáze pandémie a postupne sa začnú zmierňovať niektoré opatrenia. Od 4. mája sa budú môcť obyvatelia znova voľne pohybovať vo svojom domovskom regióne, jeho opustenie bude naďalej povolené iba z naliehavých pracovných alebo zdravotných dôvodov. Opäť sa bude dať chodiť do parkov, avšak pod podmienkou dodržania bezpečného odstupu. Reštaurácie a prevádzky rýchleho občerstvenia budú môcť robiť výdaj jedla.



Obchody, bary či kaderníctva však zostávajú zatvorené a stretávanie sa s priateľmi je naďalej zakázané. Katolícka cirkev navyše tlačí na to, aby sa povolilo konanie bohoslužieb.



Conte navštívil v pondelok v noci aj mestá Bergamo a Brescia, ktoré pandémia zasiahla najviac.



V Taliansku doteraz na dôsledky ochorenia COVID-19 zomrelo približne 27 000 ľudí, väčšina z nich v Lombardsku. Obmedzenia pohybu platia od 10. marca, čo je zatiaľ najdlhšie obdobie spomedzi európskych štátov.