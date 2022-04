Rím 18. apríla (TASR) - Taliansky premiér Mario Draghi sa nakazil koronavírusom. Oznámila to v pondelok talianska vláda, podľa ktorej mal 74-ročný predseda vlády pozitívny test na koronavírus, avšak doposiaľ sa u neho neprejavili žiadne príznaky ochorenia COVID-19. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



Draghi pre nákazu koronavírusom tento týždeň nevycestuje do afrických krajín Angola a Kongo, kde mal tento týždeň rokovať s tamojšími vládami o dodávkach plynu. Taliansko chce totiž v rámci reakcie na vojnu na Ukrajine prestať odoberať energie z Ruska, píše DPA.



Podľa talianskej vlády sa však cesta do Afriky napriek tomu uskutoční, pričom Taliansko na nej budú reprezentovať taliansky minister zahraničných vecí Luigi Di Maio a minister pre ekologickú transformáciu Roberto Cingolani.