Taliansky premiér rokoval s lídrom demokratov

Na archívnej snímke z 26. novembra 2021 taliansky prezident Sergio Mattarella (vľavo) víta talianskeho premiéra Maria Draghiho v prezidentskom paláci Quirinale v Ríme pred návštevou francúzskeho prezidenta. Foto: TASR/AP

Rím 19. júla (TASR) - Taliansky premiér Mario Draghi sa v utorok v Ríme stretol s predsedom stredoľavej Demokratickej strany (PD) Enricom Lettom.Ako informovala agentúra ANSA, PD patrí medzi niekoľko politických strán, ktoré lobujú za to, aby Draghi zostal na poste premiéra. Zasadzujú sa za to aj mnohí podnikatelia a dekani talianskych univerzít a mnohé dobrovoľnícke združenia.Primátor Florencie Dario Nardella v utorok oznámil, že list s výzvou, aby Draghi pokračoval vo funkcii, podpísali primátori a starostovia 1600 talianskych miest a obcí.Podobný list, podpísaný 250 priemyselníkmi, bol zverejnený v utorkovom vydaní finančného denníka ll Sole 24 Ore. Jeho signatári vyjadrujú presvedčenie, že teraz nie je vhodný čas na pád vlády, po ktorom by muselo nasledovať rozpustenie parlamentu a predčasné voľby. Argumentovali okrem iného vojnou na Ukrajine, pokračujúcou pandémiou choroby COVID-19, ako aj reformami nutnými na získanie ďalších tranží z plánu obnovy EÚ.Draghi v stredu vystúpi v parlamente; očakáva sa, že oznámi, či dá svojej rozhádanej koalícii ďalšiu šancu, alebo potvrdí svoju demisiu, ktorú premiér podal minulý týždeň.K tejto situácii došlo po tom, ako jedna zo strán v širokej vládnej koalícii, Hnutie piatich hviezd (M5S), odmietla podporiť vládu pri hlasovaní o dôvere, spojenom s vládnym balíkom opatrení na pomoc rodinám a podnikateľom v súvislosti s rastom cien energií.Prezident republiky Sergio Mattarella však jeho demisiu odmietol a požiadal Draghiho, aby vystúpil pred zákonodarcami – v nádeji, že nájde konsenzus, ktorý by v čase medzinárodnej krízy a ekonomických problémov predčasné voľby odvrátil.Populistické Hnutie piatich hviezd, ktoré sužujú vnútorné rozpory, zdôraznilo, že z koalície neodišlo, ale nemohlo sa zúčastniť na hlasovaní o zákone obsahujúcom opatrenia, keďže s nimi dlhodobo nesúhlasí.Draghi sa krátko pred podaním svojej demisie minulý týždeň vyjadril, že nebude pokračovať vo funkcii premiéra bez podpory M5S.Expremiér a líder stredopravej strany Vpred Taliansko (Forza Italia; FI) Silvio Berlusconi a vodca krajne pravicovej strany Liga (LSP) Matteo Salvini, ktorých strany sú súčasťou vlády, však uviedli, že už "nechcú byť v tej istej vládnej koalícii ako M5S".Draghi sa ujal funkcie v roku 2021 s úlohou viesť Taliansko počas covidovej pandémie. Parlamentné voľby by sa v riadnom termíne mali konať v prvej polovici roka 2023.