Taliansky premiér si v Bergame uctil pamiatku obetí ochorenia COVID-19

Vojenské nákladné autá prevážajú rakvy zo zosnulými do krematória po diaľnici neďaleko Bergama v Taliansku, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Nové hroby, ktoré pribudli počas koronavírusovej pandémie na cintoríne v severotalianskom meste Bergamo v regióne Lombardsko, foto z archívu. Práve túto oblasť postihla nákaza najhoršie spomedzi všetkých regiónov Talianska. Foto: TASR/AP

Rím 18. marca (TASR) - Taliansky premiér Mario Draghi si vo štvrtok v meste Bergamo uctil vyše 103.000 obetí, ktorých životy si už v Taliansku vyžiadala pandémia nového koronavírusu. Draghi pricestoval do Bergama, svojho času známeho ako, rok potom, ako sa práve toto mesto stalo prvým významným ohniskom nákazy týmto vírusom na území Európy. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.Draghi si obete nákazy uctil pri príležitosti dňa venovaného ich pamiatke, ktorý sa Taliansko rozhodlo pripomínať si každoročne 18. marca. Vlani totiž v tento deň musela preťaženému krematóriu v Bergame začať pomáhať armáda a telá zosnulých odvážať do iných krematórií. Zábery konvoja armádnych vozidiel vyvážajúcich v noci z mesta rakvy s obeťami sa rýchlo stali akýmsi symbolom rozsahu epidémie v Taliansku, ale aj inde vo svete, uvádza AFP.povedal taliansky premiér na ceremónii pri príležitosti otvorenia tzv. pamätného parku zriadeného neďaleko hlavnej bergamskej nemocnice.dodal a následne sledoval vysadenie jedného z prvých približne 850 zamýšľaných stromov, ktoré v parku plánujú osadiť. Agentúra Reuters informovala, že momentálne ich je na mieste asi 100.Draghi ešte pred touto ceremóniou položil na miestnom cintoríne veniec na pamiatku obetí, ktoré si uctil aj minútou ticha. Vlajky na všetkých vládnych budovách sú v tento deň spustené na pol žrde, pripomína AFP.Premiér zároveň vo štvrtok prisľúbil, že Taliansko nepoľaví v rýchlosti očkovania proti novému koronavírusu, a to ani napriek výpadkom spôsobeným aktuálnym pozastavením vakcinácie očkovacou látkou od firmy AstraZeneca.K pozastaveniu očkovania touto látkou pristúpilo v ostatnom čase viacero krajín vrátane Talianska, a to po správach a úmrtiach a možných vážnych vedľajších účinkoch, ktoré sa vyskytli po vakcinácii. Ich súvislosť s očkovaním aktuálne preveruje Európska agentúra pre lieky (EMA), ktorá by sa mala vo štvrtok vyjadriť k bezpečnosti tejto vakcíny.Draghi uviedol, že bez ohľadu na stanovisko agentúry EMA bude vakcinačná kampaň v Taliansku pokračovať rovnako intenzívne. Talianska vláda si stanovila za cieľ strojnásobiť rýchlosť očkovania a denne podať vakcínu až 500.000 ľuďom, vďaka čomu by mala do polovice septembra zaočkovať 80 percent svojej populácie.Taliansko zároveň od pondelka pre tzv. tretiu vlnu nákazy sprísnilo platné protipandemické opatrenia, v dôsledku ktorých sú aktuálne vo väčšine krajiny zatvorené školy, reštaurácie, bary či múzeá. Sprísnenie potrvá prinajmenšom do konca veľkonočných sviatkov.