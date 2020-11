Taliansky premiér: Tohtoročné Vianoce budú bez lyžovačky

Rím 24. novembra (TASR) - Obyvatelia Talianska musia pre pandémiu nového koronavírusu počítať s tým, že si počas tohtoročných vianočných sviatkov nezalyžujú. Uviedol to taliansky premiér Giuseppe Conte, ktorého v utorok citovala agentúra DPA.



"Nemôžeme dovoliť dovolenky na snehu, pretože výsledkom by bola tretia vlna (pandémie)," povedal Conte v pondelok večer počas rozhovoru pre taliansku televíznu stanicu La7.



Podľa predsedu talianskej vlády je v súvislosti s dovolenkami počas nadchádzajúcich sviatkov potrebná koordinácia na úrovni celej EÚ, čo presadzoval aj počas nedávnych rozhovorov s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou, francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a predsedom Európskej rady Charlesom Michelom.



"Ak zjazdovky musia zostať zatvorené, malo by to platiť po celej Európe," uviedol šéf vlády severotalianského regiónu Benátsko Luca Zaia, ktorého cituje DPA. "Nemôžete zakázať lyžovanie v Južnom Tirolsku (severotalianska provincia) a povoliť ho v Korutánsku (rakúska spolková krajina)," dodal Zaia.



Lyžovačky sú pre severotalianske regióny dôležitým zdrojom príjmov, a to najmä počas vianočných sviatkov. Regionálne vlády preto žiadajú Rím o znovuotvorenie lyžiarskych stredísk, hoci aj s príslušnými epidemiologickými obmedzeniami.



Predseda vlády regiónu Ligúria Giovanni Toti v tejto súvislosti uviedol, že v dôsledku uzavretia lyžiarskych stredísk by bolo ohrozených 120.000 pracovných miest.



Talianska vláda sa napriek tomu zdráha uvoľniť epidemiologické opatrenia, najmä kvôli obrovskému nárastu prípadov nákazy v ostatných týždňoch, ktorý je podľa niektorých ľudí spôsobený práve zmiernením reštrikcií počas uplynulého leta, píše DPA.



Taliansko v pondelok zaznamenalo ďalších 630 úmrtí v spojitosti s ochorením COVID-19 a celkový počet obetí v Taliansku od začiatku pandémie tak prekročil 50.000. Počas jarnej prvej vlny pandémie Taliansko patrilo medzi najviac postihnuté krajiny.