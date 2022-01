Nového talianskeho prezidenta nezvolili ani v druhom kole

Enrico Letta, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Rím 25. januára (TASR) - Nového prezidenta Talianska sa nepodarilo zvoliť ani v druhom kole hlasovania, ktoré sa konalo v utorok. Rovnako ako v pondelkovom prvom kole poslanci v tajnom hlasovaní vhadzovali do urny prázdne lístky, a tak ani jeden z kandidátov nezískal potrebnú dvojtretinovú väčšinu hlasov. Informovala o tom agentúra DPA.Keďže stredoľavé a stredopravé strany sa nedohodli na spoločnom kandidátovi, je rovnako nepravdepodobné, že nástupcu Sergia Mattarellu zvolia v stredajšom treťom kole voľby, ktoré je naplánované na 11.00 h. Od štvrtého kola, ku ktorému by malo dôjsť vo štvrtok, už bude stačiť kandidátovi na víťazstvo jednoduchá väčšina 505 hlasov od 1009 voliteľov.Pravicové strany v utorok po prvý raz oficiálne predstavili troch kandidátov, ktorí podľa nich majú šancu byť zvolení oboma politickými blokmi. Ide o bývalú ministerku školstva a starostku Milána Letiziu Morattiovú, bývalého prokurátora Carla Nordia a bývalého predsedu Senátu Marcella Peru. Šéf pravicovo-populistickej strany Liga Matteo Salvini vyzval stredoľavú frakciu na konštruktívne rozhovory o navrhnutých kandidátoch.Sociálny demokrat Enrico Letta nazval trojicu uvedených politikovOčakáva sa však, že sa objavia aj ďalší kandidáti. Jedným z nich by mohol byť premiér Mario Draghi, ktorý je už dlho považovaný za favorita na post hlavy štátu. V prípade jeho zvolenia by však situácia viedla k predčasným parlamentným voľbám.Bývalý premiér Silvio Berlusconi v sobotu oznámil, že o úrad prezidenta sa uchádzať nebude.O hlave štátu v Taliansku rozhoduje zbor 1009 voliteľov. Ide o 630 členov Poslaneckej snemovne, 315 zvolených senátorov, šiestich doživotných senátorov a 58 zástupcov 20 talianskych regiónov.