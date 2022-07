Taliansky prezident odmietol prijať demisiu premiéra Draghiho

Mohlo by vás zaujímať: Taliansky premiér Draghi večer odstúpi

Rím 14. júla (TASR) - Taliansky prezident Sergio Mattarella vo štvrtok večer odmietol prijať demisiu premiéra Maria Draghiho. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.Podľa webu novín Corriere della Sera odporučil prezident Draghimu, aby sa obrátil na Poslaneckú snemovňu a v hlasovaní si overil, či jeho vláda disponuje parlamentnou väčšinou. AFP píše, že k tomu by mohlo prísť na budúci týždeň.Vo svojom predchádzajúcom vyhlásení Draghi skonštatoval, že po tom, čo koaličné Hnutie piatich hviezd (M5S) odmietlo v Senáte hlasovať za vládny protiinflačný balíček spojený s hlasovaním o dôvere vláde, prestala parlamentnáexistovať. Balíček napokon v Senáte prešiel aj bez M5S, Draghi sa však rozhodol podať demisiu.Riadne parlamentné voľby by sa mali konať na budúci rok na jar. Ak sa ukáže, že Draghiho vláda nebude schopná pokračovať, prezident zrejme rozpustí parlament a vyhlási predčasné voľby. Tie by sa potom mohli konať v septembri.