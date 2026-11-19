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Taliansky senát schválil návrh o posilnení integrácie na školách
Talianska vláda schválila toto nariadenie ešte koncom septembra. Návrh dovoľuje v každej triede maximálne 30 percent žiakov bez dostatočnej znalosti taliančiny.
Autor TASR
Rím 19. novembra (TASR) - Taliansky senát vo štvrtok schválil vládne nariadenie zamerané na posilnenie integrácie na školách. Senátori hlasovali pomerom 86 hlasov za a 46 proti. Nariadenie teraz putuje do dolnej komory parlamentu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry ANSA.
Talianska vláda schválila toto nariadenie ešte koncom septembra. Návrh dovoľuje v každej triede maximálne 30 percent žiakov bez dostatočnej znalosti taliančiny. Limit by sa mal zakladať na jazykových zručnostiach, nie na občianstve alebo pôvode žiaka. Vzťahovať by sa mal aj na žiakov z iných krajín Európskej únie, ktorí hovoria slabo po taliansky.
Uznesenie okrem iného stanovuje aj zákaz nosenia závojov zahaľujúcich tvár, ako sú burky a nikáby, či povinnosť rodičov naučiť sa taliančinu. Zahŕňa tiež opatrenia na podporu žiakov so zdravotným postihnutím, na boj proti kyberšikane a na prevenciu predčasného ukončenia školskej dochádzky.
Talianska premiérka Giorgia Meloniová už v minulosti uviedla, že ide o „opatrenia založené na zdravom rozume, ktoré nerozdeľujú, ale pomáhajú podporovať skutočnú integráciu... a poskytujú všetkým žiakom rovnaké príležitosti“.
Poslankyňa opozičnej Demokratickej strany (PD) Cecilia D'Eliaová však vyhlásila, že „toto nariadenie stavia múry“.
Talianska vláda schválila toto nariadenie ešte koncom septembra. Návrh dovoľuje v každej triede maximálne 30 percent žiakov bez dostatočnej znalosti taliančiny. Limit by sa mal zakladať na jazykových zručnostiach, nie na občianstve alebo pôvode žiaka. Vzťahovať by sa mal aj na žiakov z iných krajín Európskej únie, ktorí hovoria slabo po taliansky.
Uznesenie okrem iného stanovuje aj zákaz nosenia závojov zahaľujúcich tvár, ako sú burky a nikáby, či povinnosť rodičov naučiť sa taliančinu. Zahŕňa tiež opatrenia na podporu žiakov so zdravotným postihnutím, na boj proti kyberšikane a na prevenciu predčasného ukončenia školskej dochádzky.
Talianska premiérka Giorgia Meloniová už v minulosti uviedla, že ide o „opatrenia založené na zdravom rozume, ktoré nerozdeľujú, ale pomáhajú podporovať skutočnú integráciu... a poskytujú všetkým žiakom rovnaké príležitosti“.
Poslankyňa opozičnej Demokratickej strany (PD) Cecilia D'Eliaová však vyhlásila, že „toto nariadenie stavia múry“.