Taliansky senát schválil reformu ústavy predloženú Meloniovej vládou

Rím 19. júna (TASR) — Taliansky Senát v utorok schválil spornú ústavnú reformu, ktorú predložila vláda premiérky Giorgie Meloniovej. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry DPA.



Za reformu hlasovalo v menšej z dvoch komôr parlamentu celkovo 109 poslancov, 77 bolo proti. Reformu však čaká ešte niekoľko prekážok, kým sa bude môcť stať zákonom.



Reforma ústavy stanovuje, že v budúcnosti bude premiér volený priamo občanmi na päť rokov a koalícia podporujúca víťazného kandidáta bude mať k dispozícii najmenej 55 percent kresiel v oboch komorách parlamentu, aby sa zabezpečila funkčná väčšina.



Získaných 109 hlasov v Senáte však výrazne zaostáva za dvojtretinovou väčšinou, ktorá je v Taliansku potrebná v oboch komorách na zmenu ústavy. Očakáva sa, že takúto väčšinu nedosiahne ani v Poslaneckej snemovni. V takomto prípade budú musieť rozhodnúť občania v referende.



Keď sa takéto referendum konalo naposledy v roku 2016, vtedajší predseda vlády Matteo Renzi hlasovanie prehral a musel odstúpiť z funkcie, pripomína DPA.



Pravicová vláda v Ríme chce touto reformou bojovať proti chronickej nestabilite talianskych vlád.



Od konca druhej svetovej vojny sa v Taliansku vystriedalo takmer 70 vlád. Hoci mnohí súhlasia s tým, že politický systém je preto potrebné zmeniť, opozícia reformu Meloniovej vlády ostro kritizuje.



Politici sa obávajú, že Meloniová by mohla odobrať dôležité právomoci parlamentu i prezidentovi. Líderka opozície Elly Schleinová uviedla, že reforma by prevrátila mocenskú štruktúru v Taliansku naruby a sústredila by moc v rukách jedinej osoby.



Opozícia chce podniknúť kroky proti tomuto zámeru.