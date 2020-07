Taliansky senátor založil stranu propagujúcu odchod z EÚ

Rím 23. júla (TASR) - Taliansky senátor Gianluigi Paragone založil novú politickú stranu, ktorej zámerom je dosiahnutie vystúpenia Talianska z Európskej únie - italexit. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.



K založeniu strany nazvanej "Žiadna Európa pre Taliansko - Italexit s Paragonem" došlo len niekoľko dní po tom, ako lídri EÚ dospeli na summite v Bruseli k dohode o záchrannom balíku pre ekonomiky zasiahnuté pandémiou nového koronavírusu.



Paragone založenie strany ohlásil v stredu, dva dni po tom, ako sa Londýne stretol s lídrom Strany brexitu (BP) Nigelom Farageom, ktorý bol jednou z kľúčových postáv v rámci vystúpenia Británie z EÚ.



Pri oznámení o novej strane poukazoval Paragone na výsledky prieskumu inštitútu Piepoli z konca júna, ktorý odhalil, že približne sedem percent Talianov by vo voľbách hlasovalo za stranu zasadzujúcu sa vystúpenie z Únie. "Názorová zhoda (v tomto smere) bude len rásť v súlade s lžami, ktoré nám Európa hovorí," vyhlásil.



Politický analytik Renato Mannheimer tvrdí, že pocity Talianov voči EÚ boli v uplynulých mesiacoch "značne kolísavé". "Naďalej sme však ostali krajinou, ktorá Bruselu dôveruje najmenej," dodal.



Taliani podľa jeho slov pociťujú, že EÚ na začiatku pandémie nového druhu koronavírusu nereagovala dostatočne rýchlo, čo ich rozhnevalo i zarmútilo. Neskôr však ich podpora Únie opäť vzrástla, dodal Mannheimer.



Lídri EÚ sa v utorok nadránom dohodli na fonde obnovy po pandémii vo výške 750 miliárd eur, ktoré si rozdelia krajiny zasiahnuté pandémiou, pričom práve do Talianska má smerovať najväčšia časť financií z tohto fondu.



"Väčšina Talianov nechce opustiť EÚ. Len približne 30 percent - v určitých chvíľach 40 percent - hovorí áno takému vystúpeniu," povedal Mannheimer pre AFP. Čísla sú podľa neho o niečo vyššie v prípade Talianov vyslovujúcich sa za vystúpenie z eurozóny. Analytik dodal, že Paragoneho strana si podľa jeho názoru dostatočnú voličskú základňu nevybuduje.



Paragone mal v minulosti väzby na krajne pravicovú stranu Liga Severu. Do talianskeho Senátu ho v roku 2018 zvolili ako kandidáta protisystémového Hnutia piatich hviezd (M5S). Z M5S však odišiel po tom, ako vlani uzavrelo dohodu so stredoľavicovou Demokratickou stranou o vytvorení novej proeurópskej vlády. Následne zastával v Senáte mandát ako nezávislý.