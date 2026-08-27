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Taliansky spevák Eros Ramazzotti podstúpil operáciu hlasiviek
Ramazzotti, jeden z medzinárodne najúspešnejších talianskych pop-rockových spevákov, poďakoval fanúšikom za množstvo prejavov náklonnosti a podpory.
Autor TASR
Rím 27. augusta (TASR) - Taliansky spevák Eros Ramazzotti podstúpil operáciu hlasiviek, čo ho prinútilo odložiť severoamerickú a juhoamerickú časť svojho svetového turné, ktorá bola naplánovaná na jeseň tohto roka. TASR o tom informuje podľa štvrtkovej správy tlačovej agentúry DPA.
„Operácia dopadla dobre, lekár mi však predpísal rehabilitačný program,“ uviedol 62-ročný Ramazzotti, ktorého citoval organizátor koncertov Friends & Partners. V dôsledku toho budú vystúpenia, naplánované na september, október a november v Severnej Amerike a Južnej Amerike, odložené na rok 2027.
Ramazzotti, jeden z medzinárodne najúspešnejších talianskych pop-rockových spevákov, známy baladami ako Piu bella cosa a Cose della vita, poďakoval fanúšikom za množstvo prejavov náklonnosti a podpory. „Zase sa uvidíme, silnejší a zjednotenejší ako predtým,“ napísal na sociálnych sieťach.
Ramazzotti absolvoval operáciu hlasiviek už druhýkrát. V roku 2019 podstúpil chirurgický zákrok zameraný na liečbu zhrubnutia hlasiviek a bol nútený na dva mesiace prerušiť svetové turné.
„Operácia dopadla dobre, lekár mi však predpísal rehabilitačný program,“ uviedol 62-ročný Ramazzotti, ktorého citoval organizátor koncertov Friends & Partners. V dôsledku toho budú vystúpenia, naplánované na september, október a november v Severnej Amerike a Južnej Amerike, odložené na rok 2027.
Ramazzotti, jeden z medzinárodne najúspešnejších talianskych pop-rockových spevákov, známy baladami ako Piu bella cosa a Cose della vita, poďakoval fanúšikom za množstvo prejavov náklonnosti a podpory. „Zase sa uvidíme, silnejší a zjednotenejší ako predtým,“ napísal na sociálnych sieťach.
Ramazzotti absolvoval operáciu hlasiviek už druhýkrát. V roku 2019 podstúpil chirurgický zákrok zameraný na liečbu zhrubnutia hlasiviek a bol nútený na dva mesiace prerušiť svetové turné.