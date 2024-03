Taliansky spevák Pupo vystúpi v Kremli

Rím 15. marca (TASR) - Taliansky spevácky veterán Pupo vystúpi v piatok s viacerými ruskými umelcami na charitatívnom koncerte v Kremli, zatiaľ čo na Ukrajine zúri vojna vyvolaná ruskou agresiou. TASR informáciu prevzala z tlačovej agentúry ANSA.



Pupo, vlastným menom Enzo Ghinazzi (68), pricestoval do Moskvy už v utorok. Uviedol, že na podujatí sa zúčastňuje preto, že chce vyslať "posolstvo dialógu" o potrebe ukončiť "túto neznesiteľnú vojnu, túto krvnú pomstu medzi ukrajinskými a ruskými bratmi".



Spevák pravidelne navštevuje Rusko od roku 1978 a je tam veľmi obľúbený. Zdôraznil, že na koncerte sa zúčastňuje bez nároku na honorár. "Som ochotný ísť aj do Kyjeva, ale Ukrajinci povedali, že tam nemôžem prísť, ak pôjdem do Ruska. Rusi si túto podmienku nekládli," povedal Pupo.



Minulý rok mal vystúpiť na festivale vojnových piesní Cesta do Jalty na Krymskom polostrove, ale jeho plánovaná účasť vyvolala kritiku. Aj vystúpenie v Kremli vyvolalo kritické ohlasy, ale tentoraz ho to neodradilo.



"Ľudia si môžu o tom, čo robím, myslieť, čo chcú. Neprijímam rozkazy, som konzervatívny anarchista. S takouto povahou by som v Rusku nemusel dobre zapadnúť, lepšie je byť na Západe. Nie som dobrý človek, ale som lojálny a neznášam pokrytectvo," povedal.



Minulý týždeň navštívili Rusko aj herečka Ornella Mutiová a taliansky street-artový výtvarník Jorit. V rámci festivalu pouličného umenia v Soči, na ktorom sa zúčastnilo 25 umelcov z 11 krajín, vytvoril veľkú nástennú maľbu Mutiovej. Počas festivalu sa Jorit stretol aj s prezidentom Vladimirom Putinom a spolu sa odfotografovali.