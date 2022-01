Taliansky stredopravý blok podporí Berlusconiho vo voľbe prezidenta

Rím 13. januára (TASR) - Taliansky stredopravý blok podporí snahu bývalého premiéra Silvia Berlusconiho stať sa novým prezidentom republiky. Uviedol to vo štvrtok líder pravicovej strany Liga (Lega) Matteo Salvini, ktorého citovala agentúra Reuters.



"Stredopravica pevne a jednomyseľne podporuje Berlusconiho. Nebudeme akceptovať ideologické veto ľavice," uviedol Salvini vo vyhlásení.



Taliansky parlament sa zíde 24. januára, aby začal hlasovať o novej hlave štátu, ktorá nahradí odchádzajúceho Sergia Mattarellu.



Podľa komentátora televízie France 24 Benjamina Dodmana je Berlusconiho zámer stať sa prezidentom "tragickým vtipom".



"Berlusconiho zálusk na prezidentský post vo veku 85 rokov prichádza len niečo vyše rok po tom, ako bol (Berlusconi) vážne chorý na COVID-19, päť rokov po tom, ako podstúpil operáciu srdca a desať rokov po tom, ako bol odsúdený za daňové podvody a bolo mu zakázané vykonávať verejné funkcie... Bývalý premiér je navyše stále súdený za údajné podplácanie svedkov v prípade prostitúcie neplnoletých dievčat v súvislosti s jeho notoricky známymi sexuálnymi večierkami Bunga Bunga", napísal Dodman.



Berlusconi bol najdlhšie slúžiacim premiérom v povojnovom období Talianska. Po prvý raz sa postavil na čelo talianskej vlády v roku 1994. Vládol však len do januára 1995, pretože po vzájomných nezhodách vo vládnej koalícii podal demisiu. Do vysokej politiky sa vrátil v lete 2001 po víťazných parlamentných voľbách. Od júna 2001 do mája 2006 stál na čele dvoch talianskych vlád. Následne bol dva roky v opozícii a do premiérskeho kresla opäť zasadol v máji 2008.



V decembri 2010 tesne prežil hlasovanie o dôvere v dolnej komore parlamentu. Hlasovanie nasledovalo po sérii škandálov, vnútrostraníckych bojov a rozchode Berlusconiho s dlhoročným spojencom a predsedom dolnej komory talianskeho parlamentu Gianfrancom Finim. Vo funkcii premiéra skončil 16. novembra 2011.



V júli 2019 sa stal vo veku 82 rokov najstarším členom Európskeho parlamentu (EP).