Taliansky súd oslobodil spod obvinenia z ohovárania novinára Saviana
Saviano bol vo štvrtok oslobodený v súvislosti s príspevkom na sociálnych sieťach z roku 2018, v ktorom označil Salviniho za „ministra kriminálneho podsvetia“.
Autor TASR
Rím 17. apríla (TASR) - Taliansky súd oslobodil autora bestselleru o mafii „Gomora“, novinára Roberta Saviana spod obvinenia z ohovárania, ktoré proti nemu vzniesol krajne pravicový vicepremiér Matteo Salvini, uviedol v piatok jeho právnik. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.
Saviano bol vo štvrtok oslobodený v súvislosti s príspevkom na sociálnych sieťach z roku 2018, v ktorom označil Salviniho za „ministra kriminálneho podsvetia“. Saviano uviedol, že Salvini ako minister vnútra ignoroval vojny medzi mafiánskymi klanmi, ktoré prebiehali v Kalábrii na juhu Talianska, a namiesto toho sa sústredil na tvrdý postup proti migrantom pracujúcim v poľnohospodárskom sektore tohto regiónu.
Sudca rozhodol, že Saviano nespáchal žiadny trestný čin, a potvrdil argumentáciu obhajoby, podľa ktorej legitímne uplatnil svoje právo na politickú a kultúrnu kritiku. „Toto rozhodnutie je naozaj dôležité, pretože upriamuje pozornosť na potrebu slobody kritizovať tých, ktorí sú pri moci,“ vyhlásil Saviano (46).
Savianov advokát Antonio Nobile pre AFP povedal, že výsledok „zďaleka nie je vopred rozhodnutý“, pričom narážal na predchádzajúce obvinenia z ohovárania, ktoré voči jeho klientovi vzniesla premiérka Giorgia Meloniová. Savianovi v roku 2023 uložili pokutu 1000 eur za to, že kritizoval Meloniovej postoj k migrantom a že v roku 2020 vtedajšiu líderku opozície v celoštátnej televízii nazval „bastardom“.
Salvini, predseda strany Liga, prisľúbil, že Saviana opäť zažaluje. „Ako minister vnútra som bojoval proti mafii - Camorre aj 'Ndranghete. Zdá sa však, že niektorí sudcovia sú ideologicky motivovaní,“ povedal Salvini na TV stanici Rai 2.
