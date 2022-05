Taliansky súd: Prideľovanie priezviska otca dieťaťu je nerovnosť

Rím 31. mája (TASR) - Taliansky ústavný súd v utorok uviedol, že automatické prideľovanie priezviska otca dieťaťu je znakom nerovnosti rodičov, ktorá sa takýmto spôsobom dieťaťu vštepuje a ovplyvňuje jeho identitu.



Súd to uviedol v zdôvodnení svojho rozsudku z 27. apríla, ktorým predmetný predpis o prideľovaní priezviska zrušil a umožnil tak dieťaťu získať priezvisko matky alebo zdvojené priezvisko - po matke aj otcovi, píše talianska tlačová agentúra ANSA.



V Taliansku bolo doposiaľ povinnosťou, aby novonarodenému dieťaťu dali priezvisko otca v prípade, že pri pôrode dieťa uznal za svoje. Na základe spoločnej žiadosti mohlo byť priezvisko matky súčasťou zdvojeného priezviska, bolo však umiestnené až za priezviskom otca.



Táto právna norma však podľa talianskeho ústavného súdu porušuje články talianskej ústavy i Európsky dohovor o ľudských právach. V budúcnosti musia mať rodičia možnosť slobodne sa rozhodnúť, či svojmu dieťaťu dajú priezvisko otca či matky, alebo či bude mať priezvisko zdvojené, rozhodli sudcovia.



Podľa súdu sa automatické prideľovanie otcovho priezviska dieťaťu "premieta do neviditeľnosti matky" a je prejavom nerovnoprávneho vnímania postavenia oboch rodičov, ktorý sa negatívne premieta do identity dieťaťa.



Ak rodičia výslovne nerozhodnú o priezvisku dieťaťa, bude mu automaticky udelené zdvojené priezvisko, nielen priezvisko otca, vyplýva z rozhodnutia súdu.



Stúpenci zmeny príslušného zákona nazvali verdikt ústavného súdu "historickým rozhodnutím" a "malou revolúciou", ako aj ďalším krokom smerom k zaisteniu rovnosti mužov a žien.