Taliansky súd schválil žiadosť Belgicka v kauze Katargate

Brescia 16. januára (TASR) - Súd v severotalianskom meste Brescia v pondelok schválil žiadosť belgických úradov o vydanie ženy podozrivej zo zapojenia do korupčnej kauzy v Európskom parlamente (EP). TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Súd v prípade Silvie Panzeriovej dvakrát odložil pojednávanie pre čakanie na správu o podmienkach v belgických väzniciach. Jej v decembri požiadali, aby žiadosť o vydanie do Belgicka bola zamietnutá pre preplnenosť belgických väzníc. Súd preto požiadal Belgicko o informácie v tejto veci.



Panzeriovej otec je bývalý europoslanec Antonio Panzeri, podľa belgickej prokuratúry jeden z hlavných aktérov aféry Katargate. Panzeri však akékoľvek obvinenia popiera.



Súd ešte v decembri rozhodol o vydaní matky Silvie a Panzeriho manželky Marie Doloresovej Colleoniovej do Belgicka, pripomína Reuters. Colleoniovej právnici sa proti rozhodnutiu súdu odvolali na najvyšší odvolací súd, ktorý rozhodne 31. januára.



Panzeriovej právnik Angelo De Riso uviedol, že obhajoba sa počas nasledujúcich piatich dní rozhodne o prípadnom odvolaní na najvyšší súd. Správu úradov o podmienkach v belgických väzniciach označil za nedostatočnú.



Colleoniová a Panzeriová sú v Taliansku v domácom väzení od 10. decembra v súlade s európskym zatykačom. Obe čelia obvineniam z "účasti na zločineckej organizácii, z prania špinavých peňazí a z korupcie".



Belgická prokuratúra v kauze Katargate podozrieva grécku europoslankyňu Evu Kailisovú a ďalších z brania úplatkov od Kataru v snahe ovplyvňovať rozhodnutia EÚ. Katar všetky obvinenia odmieta.