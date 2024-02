Taliansky súd: Vracanie zachránených migrantov do Líbye je nezákonné

Rím 19. februára (TASR) – Taliansky najvyšší odvolací súd rozhodol, že posielanie migrantov zachytených na mori späť do Líbye je nezákonné. Verdikt privítali dobročinné a ľudskoprávne skupiny, informovala v nedeľu agentúra Reuters.



Kasačný súd potvrdil usvedčujúci rozsudok voči kapitánovi talianskeho remorkéra Asso 28, ktorý v roku 2018 zachránil 101 migrantov z gumového člna a vrátil ich do Líbye. Záchrana sa odohrala v medzinárodných vodách asi 105 kilometrov od Líbye. Medzi migrantmi boli tehotné ženy a deti, uviedol súd.



Kapitána, ktorého meno z dôvodu ochrany súkromia nezverejnili, odsúdili na rok odňatia slobody slobody za trestné činy opustenia maloletých a svojvoľného vylodenia a opustenia osôb. Do väzenia však pravdepodobne nepôjde, pretože v Taliansku si nižšie ako štvorročné tresty odsúdení obvykle neodpykajú za mrežami, uviedol Reuters.



Verdikt potvrdzujúci rozhodnutia dvoch nižších súdov je konečný. Vyniesli ho 1. februára, až tento víkend však o ňom informovali talianske médiá.



Taliansko a ďalšie európske krajiny v posledných rokoch zaujímajú čoraz tvrdší postoj k imigrácii v čase nárastu podpory pravicových strán, ktoré žiadajú prísne obmedzenia príchodu migrantov zo severnej Afriky. Cesta z Líbye do Talianska patrí k najviac využívaným námorným migračným trasám.



Na základe medzinárodného humanitárneho práva nemôžu byť migranti násilne vrátení do krajín, kde im hrozí závažné zlé zaobchádzanie. V Líbyi je zdokumentované rozsiahle porušovanie práv migrantov, dodáva Reuters.