Taliansky súd vytýčil pojednávanie pre Američanov: Dobodali policajta

Rím 16. marca (TASR) — Taliansky najvyšší súd nariadil dvom turistom zo Spojených štátov, ktorí sú podozriví z vraždy rímskeho policajta z roku 2019, aby sa zúčastnili na novom súdnom pojednávaní. Zároveň potvrdil pre jedného z dvojice trest za vraždu. TASR o tom informuje na základe štvrtkovej správy agentúry Reuters.



Odvolací súd vlani odsúdil Finnegana Leeho Eldera, ktorý mal v čase spáchania skutku 19 rokov, na 24 rokov väzenia za to, že v Ríme dobodal na smrť policajta Maria Cerciella Regu. Elderov priateľ Gabriel Natale-Hjort bol odsúdený na 22 rokov za mrežami.



Kasačný súd v Ríme potvrdil rozsudok pre Eldera za vraždu, no zároveň nariadil nové súdne pojednávanie pre nezrovnalosti v súvisiacich obvineniach Natale-Hjorta, keďže údajne neexistuje dosť dôkazov, že bol pri vražde skutočne spolupáchateľom. Na vražednej zbrani sa totiž nenašli jeho odtlačky, dostal sa však do potýčky s kolegom zavraždeného.



Dvojica mužov tvrdila, že konali v sebaobrane. Nevedeli, že Cerciello Rega a jeho kolega sú policajti, keďže zasahovali v civilnom oblečení. Američania si vraj mysleli, že muži sú priateľmi drogového dílera, ktorému oni predtým ukradli tašku. Obeť krádeže, ktorá bola podľa talianskych médií policajným informátorom, upovedomila policajtov, ktorí následne prišli na dohodnuté stretnutie s Američanmi. Tí chceli, aby im údajný drogový díler vrátil ich peniaze výmenou za batoh, ktorý mu ukradli. Elder pri následnej potýčke Cerciella Regu 11-krát bodol nožom prineseným z USA.