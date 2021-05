Taliansky súd zastavil konanie proti nemeckej kapitánke Racketeovej

Rím 19. mája (TASR) - Taliansky sudca zastavil v stredu konanie proti nemeckej kapitánke Carole Racketeovej, ktorá v júni 2019 priviedla záchranné plavidlo s desiatkami migrantov do prístavu na talianskom ostrove Lampedusa. Urobila tak napriek zákazu vtedajšieho talianskeho ministra vnútra Mattea Salviniho.



O rozhodnutí sicílskeho sudcu informovala agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie mimovládnej organizácie Sea-Watch.



"Sudca v meste Agrigente na Sicílii uznal potrebu záchrany ľudských životov s tým, že pozastavuje vyšetrovanie týkajúce sa Caroly Racketeovej," uviedol jeden z jej právnikov Salvatore Tesorier.



Loď Sea-Watch 3 vyzdvihla 12. júna 2019 53 migrantov pri pobreží Líbye. Loď vplávala bez povolenia do talianskych vôd i napriek hrozbe vysokej pokuty a zakotvila v prístave na ostrove Lampedusa. Talianske orgány neskôr umožnili vylodenie 13 osobám, zvyšných 40 však odmietali prijať. Racketeovú vtedy aj nakrátko zadržali.



Nemecká kapitánka konala v rozpore s nariadením vtedajšieho ministra vnútra Salviniho, ktorý uzavrel talianske prístavy pre lode so zachránenými migrantmi. V súvislosti s týmto nariadením čelil Salvini už viacerým žalobám a súdnym konaniam.



Ďalší takýto proces ho čaká čaká v septembri v sicílskom Palerme. Týka sa aféry okolo lode so zachránenými migrantmi, ktorej Salvini v auguste 2019 nepovolil zakotviť v talianskom prístave a na mori tak musela zostať 19 dní. Zodpovedať sa bude z obvinení z únosu, nezákonného zadržiavania a zanedbania úradných povinností. V prípade odsudzujúceho verdiktu mu hrozí až 15 rokov väzenia. Ak bude odsúdený na viac ako dva roky odňatia slobody, mohlo by mu byť zakázané nasledujúcich šesť rokov zastávať verejnú funkciu.



Taliansko je hlavným vstupným bodom pre migrantov na ceste do Európy - iba tento rok ich na talianske pobrežie dorazilo podľa talianskej ministerky vnútra Luciany Lamorgeseová viac ako 13.000. Lamorgeseová dodala, že väčšinu z nich tvoria migranti z Líbye a Tuniska.