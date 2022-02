Taliansky súd zrušil pripravované referendum o legalizácii marihuany

Rím 17. februára (TASR) - Referendum o legalizácii pestovania marihuany sa v Taliansku neuskutoční, rozhodol o tom ústavný súd. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Referendum zrušil súd aj napriek tomu, že sa organizátorom podarilo vyzberať dostatočný počet podpisov.



Občania mali v referende hlasovať o legalizácii pestovania marihuany na osobné účely. V súčasnosti hrozí v Taliansku za tento čin trest odňatia slobody od dvoch do šiestich rokov.



Predseda ústavného súdu a bývalý taliansky premiér Giuliano Amato na tlačovej konferencii spresnil, že týmto referendom by Taliansko mohlo porušiť svoje medzinárodné záväzky.



Navrhovatelia referenda sú presvedčení, že marihuana nepredstavuje väčšie riziko ako bežne dostupný tabak či alkohol. Podarilo sa im vyzbierať viac ako 630.000 podpisov.



Predseda centristickej strany Forza Europa Benedetto Della Vedova, ktorý podporoval uskutočnenie referenda, tvrdí, že ústavný súd týmto krokom "pripravil Taliansko o verejnú diskusiu".



Taliani mali v otázke referenda hlasovať taktiež o zrušení trestu odňatia slobody za predaj malého množstva marihuany. Tento krok mal pomôcť vyriešiť problém s preplnenými väznicami v krajine.



Šéf pravicovo-populistickej strany Liga a bývalý minister vnútra Matteo Salvini tvrdí, že liberalizácia marihuany by viedla k zvýšenému užívaniu mäkkých aj tvrdých drog.