Taliansky súd zrušil sporný výnos o vekovom limite riaditeľov opier

Rím 26. júla (TASR) - Taliansky ústavný súd vo štvrtok zrušil vládny výnos, podľa ktorého musia riaditelia opier odstúpiť po dovŕšení veku 70 rokov. Dekrét viacerí kritici považujú za účelovo namierený proti cudzincom. TASR informuje podľa agentúr AFP a DPA.



Súd rozhodol v prospech Francúza Stéphana Lissnera, ktorý musel vlani odstúpiť z postu riaditeľa divadla San Carlo v Neapole. Talianska vláda predtým schválila výnos, na základe ktorého musel do 1. júna skončiť každý riaditeľ takejto inštitúcie, ktorý už dovŕšil 70 rokov - čo bol aj Lissnerov prípad.



Lissner sa následne obrátil na neapolský súd, ktorý ho do funkcie vrátil. Neapolský súd vyhlásil, že zákon je v rozpore so zásadami rovnosti a racionality. Prípadom sa neskôr začal zaoberať aj ústavný súd, ktorý vo štvrtok (25. júla) takisto rozhodol v Lissnerov prospech.



Súd vo svojom rozhodnutí kritizoval, že vláda použila zákonný dekrét, nástroj, ktorý obchádza bežnú legislatívnu kontrolu, a je určený pre naliehavé záležitosti.



Vládny dekrét však ohrozuje aj ďalšieho Francúza, riaditeľa milánskej opery La Scala Dominiqua Meyera, ktorý v auguste 2025 dovŕši 70 rokov. Vo februári 2025, keď mu vyprší súčasný mandát, odstúpi z funkcie a odovzdá ju Talianovi Fortunatovi Ortombinovi.



Kritici obviňujú vládu zo snahy o väčšiu kontrolu nad kultúrnym životom a médiami prostredníctvom nominácií do vrcholových organizácií, píše AFP.



Niekdajší šéf verejnoprávneho vysielateľa RAI Carlo Fuortes odstúpil zo svojej funkcie v priebehu niekoľkých mesiacov po tom, ako nastúpila do funkcie súčasná premiérka Giorgia Meloniová. Vláda sa ho potom podľa AFP snažila dosadiť na Lissnerovo miesto v Neapole.



Taliansky minister kultúry Gennaro Sangiuliano sa v decembri 2022 sťažoval, že talianske kultúrne inštitúcie riadi príliš veľa cudzincov, píše AFP. „Nemám žiadne predsudky voči zahraničným riaditeľom. Sú vítaní,“ povedal pre RAI News 24. "Napriek tomu sa to nesmie stať opačným provincionalizmom," povedal Sangiuliano a dodal, na čele deviatich najdôležitejších kultúrnych inštitúcií v krajine sú cudzinci.