Taliansky torpédoborec podporí obranu pobrežia Poľska

Varšava 18. mája (TASR) - Taliansky torpédoborec vyzbrojený riadenými strelami čoskoro pripláva k poľskému pobrežiu a posilní protivzdušnú obranu, oznámil vo štvrtok poľský minister obrany Mariusz Blaszczak. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry PAP.



Podľa Blaszczaka, ktorý sa v stredu v Taliansku stretol s talianskym kolegom Guidom Crosettom, má torpédoborec doraziť do Poľska do niekoľkých dní.



"Veľmi ma teší rozhodnutie Talianov poslať do Poľska torpédoborec vybavený silnými protilietadlovými a protiraketovými zbraňami, pretože posilní protilietadlovú a protiraketovú obranu poľského pobrežia," uviedol Blaszczak.



Minister Blaszczak dodal, že s Crosettom diskutovali o vzťahoch medzi armádami oboch krajín, vrátane modernizácie poľských ozbrojených síl, prebiehajúcom rusko-ukrajinskom konflikte a ďalšej podpore Kyjeva.



Témou rokovania bol aj nadchádzajúci samit Severoatlantickej aliancie 11. a 12. júla v litovskom hlavnom meste Vilnius, dodal poľský minister.