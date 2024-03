Taliansky torpédoborec zostrelil v rámci misie v Červenom mori drony

Rím 12. marca (TASR) - Taliansky torpédoborec Caio Duilio zostrelil v Červenom mori dva drony v rámci misie zameranej na ochranu námornej dopravy pred útokmi jemenských húsíjských povstalcov. Oznámilo to v utorok talianske ministerstvo obrany, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a ANSA.



"V rámci operácie Aspides Európskej únie zostrelil Caio Duilio v rámci sebaobrany dva drony," uviedol rezort vo vyhlásení. Ide o prvú takúto akciu od minulého týždňa, keď taliansky parlament schválil účasť Talianaka v operácii Aspides.



Torpédoborec Caio Duilio zostrelil nad Červeným morom dron aj pred desiatimi dňami, ešte pred zapojením sa do námornej misie EÚ.



"Je to oblasť, ktorá sa stala nebezpečnou. Húsíovia prešli od útokov na obchodné lode k vojenským plavidlám. Spôsob ich útokov sa neustále vyvíja," upozornil taliansky minister obrany Guido Crosetto na veľtrhu LetExpo2024 vo Verone.



Taliansko prevzalo v námornej misii Aspides operačné velenie. EÚ ju spustila vo februári s cieľom ochrániť medzinárodnú námornú dopravu pred útokmi húsíov. Jemenskí povstalci útočia na lode v Červenom mori od vlaňajšieho novembra na znak solidarity s Palestínčanmi počas vojny v Pásme Gazy medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas.