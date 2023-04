Taliansky turista zahynul v starobylom meste Petra

Rím/Ammán 22. apríla (TASR) - Taliansky turista zahynul v piatok po páde z výšky 30 metrov, keď v starovekom skalnom meste Petra v Jordánsku kráčal po chodníku uzatvorenom pre peších. Správu v sobotu potvrdili kompetentné zdroje, na ktoré sa odvolala talianska tlačová agentúra ANSA.



Tridsaťročný muž z Turína cestoval po Jordánsku sám.



Polícia začala vyšetrovanie jeho úmrtia v svetoznámej archeologickej lokalite.



Starobylé zvyšky jordánskeho mesta Petra vyhlásili v portugalskom Lisabone 7. júla 2007 za jeden zo siedmich nových divov sveta. Od roku 1985 je Petra zaradená do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Pozostatky kamenného mesta, ktoré od siedmeho storočia upadlo do zabudnutia, odkryli v 19. storočí.



Budovy mesta boli vysekané do pieskovcových stien, ktoré žiaria rôznymi odtieňmi ružovej či červenej farby. Najznámejšou zachovalou stavbou v Petre je budova, ktorá sa volá Faraónova pokladnica. Túto stavbu a vlastne celé starobylé mesto Petra preslávil aj film. Podstatná časť filmu Indiana Jones a posledná krížová výprava (1989) amerického režiséra Stevena Spielberga sa odohráva práve na tomto mieste.