Taliban a afganská vláda sa pokúsia urýchliť mierové rozhovory

Moskva 19. marca (TASR) - Afganská vláda a militantné hnutie Taliban v piatok súhlasili, že sa pokúsia urýchliť rozhovory za účelom dosiahnutia mierovej dohody. Urobili tak na spoločnom rokovaní v ruskej metropole, ktoré nasledovalo po moskovskej mierovej konferencii o Afganistane. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Vyjadrili sme pripravenosť na urýchlenie (mierového) procesu. Oni (Taliban) urobili to isté," uviedol pre agentúru RIA Novosti líder afganskej Najvyššej rady pre národné zmierenie (HCNR) Abdulláh Abdulláh. Dodal, že obe strany na piatkovom stretnutí v Moskve nediskutovali o žiadnych konkrétnych otázkach.



Konferencia v Moskve sa konala v rámci snáh o zintenzívnenie rokovaní medzi afganskou vládou, Talibanom a USA s cieľom dohodnúť definitívny odchod amerických vojakov z Afganistanu.



Rusko, Spojené štáty, Čína a Pakistan na nej vyzvali po štvrtkových rokovaniach afganskú vládu a militantné hnutie Taliban, aby zabránili ďalšiemu násiliu a usilovali sa o mierovú dohodu. Zmienené štyri krajiny vystupujúce ako medzinárodní sprostredkovatelia tiež uviedli, že obe strany by mali dosiahnuť dohodu "čo najskôr" a ukončiť tak vojnu v Afganistane trvajúcu už viac ako štyri desaťročia.



Spojené štáty podpísali vlani s Talibanom dohodu, v ktorej prisľúbili stiahnutie svojich vojakov z Afganistanu do 1. mája 2021. Militantné islamistické hnutie sa výmenou zaviazalo viesť mierové rozhovory s afganskou vládou. Americký prezident Joe Biden však dodržanie tohto termínu v stredu spochybnil slovami, že by to bolo "náročné".



Mierové rokovania medzi Talibanom a afganskou vládou v Katare, ktoré začali vlani v septembri, odvtedy pokročili iba minimálne. Washington však chce oživiť mierový proces a dosiahnuť, aby Taliban a afganská vláda súhlasili s vytvorením určitej formy inkluzívnej vlády.