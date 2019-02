Taliban aj afganská opozícia označili rokovania v Moskve za úspech

Toto bezprecedentné podujatie prebiehalo iba týždeň po tom, ako povstalci absolvovali v katarskej Dauhe rozhovory s americkými vyjednávačmi ohľadom ukončenia 17-ročnej vojny v Afganistane.

Moskva 6. februára (TASR) - Úcta k hodnotám islamu vo všetkých sférach štátu, silná centralizovaná vláda, odmietanie cudzieho zasahovania do vnútroštátnych záležitostí a odstránenie vodcov fundamentalistického hnutia Taliban z "čiernej listiny OSN". Na tom všetkom sa v stredu na záver dvojdňových rokovaní v Moskve dohodli predstavitelia afganských opozičných strán s hnutím Taliban. Informovala o tom agentúra Interfax.



"Stretnutie bolo veľmi úspešné a dokázali sme sa dohodnúť na mnohých bodoch. Dúfam, že v budúcnosti môžeme dosiahnuť ešte veľa úspechov, nájsť riešenia a dosiahnuť mier v Afganistane", vyhlásili na margo stretnutia jeden z predstaviteľov delegácie hnutia Taliban.



Jeho slová potvrdil aj hlavný predstaviteľ delegácie afganských opozičných síl, bývalý prezident Hámid Karzaj, ktorý označil výsledky stretnutia za uspokojivé.



Haníf Atmar, jeden z kandidátov na post budúceho afganského prezidenta, dodal, že na stretnutí sa všetky strany dohodli na podpore prebiehajúcich mierových rokovaní medzi Talibanom a Spojenými štátmi v katarskej Dauhe.



S odvolaním sa na správy afganskej televíznej stanice Tolo informovala agentúra Interfax aj o tom, že účastníci stretnutia odmietli akékoľvek vonkajšie zasahovanie do vnútorných záležitostí Afganistanu, pričom však zdôraznili, že ani afganské územie nebude využívané na útoky proti iným štátom.



Okrem iného sa všetky zúčastnené strany dohodli aj na tom, že štát by mal fungovať na islamských princípoch, pričom by mal mať "silnú centrálnu vládu, ktorá by vyhovovala všetkým Afgancom".



Z tzv. moskovskej deklarácie vydanej pri príležitosti ukončenia rokovaní vyplýva aj spoločná požiadavka na okamžité vymazanie vodcov hnutia Taliban z "čiernej listiny OSN".



Prelomové dvojdňové rozhovory militantného hnutia Taliban s domácimi rivalmi afganského prezidenta Ašrafa Ghaního sa konali v Moskve v dňoch 5.-6. februára.



Konferenciu, ktorú hostila afganská diaspóra, privítal ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vo vyhlásení ako "užitočnú".



Toto bezprecedentné podujatie prebiehalo iba týždeň po tom, ako povstalci absolvovali v katarskej Dauhe rozhovory s americkými vyjednávačmi ohľadom ukončenia 17-ročnej vojny v Afganistane.



Ani na jedno z rokovaní v Moskve a Dauhe - napriek tomu, že išlo o úplne samostatné podujatia - nebola prizvaná vláda z Kábulu.



Militanti z hnutia Taliban momentálne kontrolujú približne polovicu územia Afganistanu.