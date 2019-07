Taliban bude rokovať so švédskou organizáciou o zatvorených klinikách

Hovorca Talibanu Zabíhulláh Mudžáhid oznámil, že hnutie bude vo štvrtok rokovať s organizáciou Švédsky výbor pre Afganistan (SCA) s cieľom vyriešiť vzniknutú situáciu v provincii Vardak.

Kábul 18. júla (TASR) - Predstavitelia radikálneho hnutia Taliban budú rokovať so zástupcami švédskej neziskovej organizácie, ktorá donedávna na jeho území v provincii Vardak na východe krajiny prevádzkovala sieť 42 kliník. S odvolaním sa hovorcu hnutia o tom vo štvrtok informovala agentúra AP.



Hovorca Talibanu Zabíhulláh Mudžáhid oznámil, že hnutie bude vo štvrtok rokovať s organizáciou Švédsky výbor pre Afganistan (SCA) s cieľom "vyriešiť vzniknutú situáciu" v provincii Vardak.



Mudžáhid ďalej nespresnil, kde a za akých podmienok by sa stretnutie malo konať.



Ako uviedla SCA na svojich oficiálnych stránkach, hnutie Taliban prinútilo organizáciu zatvoriť svoje kliniky v provincii po tom, ako príslušníci afganských ozbrojených síl - v rámci pátrania po bojovníkoch Talibanu - minulý týždeň zaútočili na jednu z kliník.



Útok si podľa AP vyžiadal životy dvoch zamestnancov kliniky.



Uzatvorenie všetkých kliník, ktoré SCA prevádzkuje v Talibanom kontrolovaných oblastiach provincie Vardak, by podľa agentúry negatívne ovplyvnilo takmer 6000 ľudí. Klinky v oblastiach, ktoré kontroluje vláda, by mali ostať aj naďalej funkčné.