Taliban: Cudzí vojaci musia odísť do 31. augusta

Kábul 23. augusta (TASR) - Taliban nepredĺži termín na zotrvanie cudzích vojsk na území Afganistanu, a to ani za účelom evakuácie cudzincov a ich spolupracovníkov z krajiny. Hovorca Talibanu Suhajl Šáhín v rozhovore pre britskú televíziu Sky News povedal, že 31. august v tomto smere predstavuje "červenú čiaru".



"(Americký) prezident (Joe) Biden oznámil, že do 31. augusta stiahnu všetkých svojich vojakov. Ak to posunú, bude to znamenať bezdôvodné predĺženie okupácie," vyhlásil Šáhín.



"Ak USA alebo Británia budú chcieť viac času na evakuáciu, odpoveď znie: nie. Inak to bude mať následky... Vytvorí to medzi nami nedôveru," dodal hovorca Talibanu.



Médiá medzitým informovali, že britský premiér Boris Johnson plánuje v utorok požiadať Bidena, aby americké jednotky ostali pomáhať pri evakuáciách z Afganistanu aj po 31. auguste.