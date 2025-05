Taliban do odvolania zakázal hranie šachu pre obavy z hazardu

Kábul 11. mája (TASR) - Afganské vládnuce hnutie Taliban zakázalo v celom Afganistane až do odvolania hranie šachu. Dôvodom sú obavy, že sa využíva na hazard, informoval v nedeľu predstaviteľ tamojšieho odvetvia športu, uvádza TASR na základe agentúry AFP.



„Šach sa v šaríi (islamskom práve) považuje za prostriedok hazardnej hry,“ uviedol pre AFP hovorca afganského riaditeľstva športu s tým, že hazard je nezákonný podľa afganského zákona o prevencii neresti a šírení cnosti. Dodal, že hoci je šach aj športom, existujú voči nemu náboženské výhrady a dokiaľ sa nevyriešia, bude tak jeho hranie v Afganistane zakázané.



Afganská šachová federácia pritom jeho slov už približne dva roky neorganizovala žiadne oficiálne podujatie, a to z dôvodov istých problémov vo svojom vedení.



Majiteľ jednej z kábulských kaviarní AFP povedal, že zákaz bude akceptovať, hoci mu uškodí. Do jeho kaviarne totiž chodili aj denne ľudia, často mladí, aby si s priateľmi dali šálku čaju a zahrali šach. Konali sa tam aj neformálne súťaže, majiteľ však poprel, že by mali nejaký súvis s hazardom. Poukázal tiež na to, že mnohé iné islamské krajiny majú aj profesionálnych šachistov.



Taliban po svojom opätovnom návrate k moci z roku 2021 zaviedol v krajine už mnohé obmedzenia týkajúce sa športov a ženám v podstate úplne zakázal športovať, pripomína AFP.