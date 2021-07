Taliban dobyl hlavný hraničný priechod medzi Afganistanom a Iránom

Kabúl 9. júla (TASR) – Militantné hnutie Taliban ovládlo v piatok najväčší hraničný priechod medzi Afganistanom a Iránom.



„Prístav v meste Islám Kalaa je už úplne v našej moci a pokúsime sa ho dnes opäť uviesť do prevádzky," povedal agentúre AFP hovorca Talibanu Zabíhulláh Mudžáhid.



Afganské ministerstvo vnútra túto informáciu pre AFP potvrdilo s tým, že momentálne organizuje proti islamistom protiútok.



Islám Kalaa je sídlom jedného z hlavných vnútrozemských prístavov v Afganistane. Prechádza tadiaľ väčšina tovaru smerujúceho do Iránu aj z Iránu.



Ide už o druhý hraničný priechod v tejto stredoázijskej krajine, ktorý islamisti dobyli odvtedy, čo v reakcii na stiahnutie amerických síl spustili rozsiahlu vojenskú ofenzívu.



Delegácia Talibanu v Moskve v piatok medzitým uviedla, že toto islamistické hnutie kontroluje už 250 z 398 okresov v Afganistane, teda 85 percent krajiny. Toto tvrdenie však vláda v Kábule odmieta a je nemožné ho nezávisle overiť, pripomína AFP.



Koncom júna bojovníci Talibanu získali kontrolu nad hlavným hraničným priechodom medzi Afganistanom a Tadžikistanom.



Člen provinčnej rady v Kundúze vtedy uviedol, že militanti „dobyli prístav (v meste) Šérchán Bandar, ako aj samotné mesto a všetky hraničné stanovištia".



Americký prezident Joe Biden obhajoval vo štvrtok svoje rozhodnutie ukončiť americké vojenské operácie aj v období, keď militantné hnutie Taliban rýchlo postupuje a dobýja rozsiahle územia krajiny. Biden totiž dospel k rozhodnutiu, že operácie treba ukončiť, lebo je to „nevyhrateľná vojna" a „nemá vojenské riešenie".



Postup Talibanu sa výrazne zrýchlil po tom, čo americké sily opustili svoju najväčšiu základňu Bagrám. Najvýznamnejšie úspechy dosiahli talibovia na severe Afganistanu – v niekdajšej tradičnej bašte USA a ich spojencov.



Aj keď podľa Bidena je „vysoko nepravdepodobné", že Afganistan bude po stiahnutí amerických vojakov riadiť jedna vláda, predsa len vyzval afganskú vládu, aby dosiahla dohodu s Talibanom. Ako dodal, prevzatie moci Talibanom v Afganistane „nie je neodvratné".