Taliban dobyl mesto Lógar, je len 50 kilometrov od Kábulu

Kábul 13. augusta (TASR) - Ozbrojenci militantného hnutia Taliban dobyli v piatok hlavné mestá provincií Lógar a Ghór a ďalších najmenej troch afganských provincií. Informovali o tom agentúry AFP a AP.



Ovládnutím mesta Puli Alam, správneho centra východoafganskej provincie Lógar, sa islamistom fakticky otvorila cesta na Kábul, píše AFP. Puli Alam totiž leží len približne 50 kilometrov južne od afganskej metropoly.



"Taliban má už (nad Puli Alam) 100-percentnú kontrolu. Momentálne sa tam nebojuje, väčšina predstaviteľov ušla do Kábulu," povedal pre AFP člen provinčnej rady v Lógare.



Talibovia v piatok vtrhli aj do Fírózkóhu, hlavného mesta stredoafganskej provincie Ghóz, ktorú po bojoch s afganskými silami ovládli, uviedol pre AP šéf tamojšej provinčnej rady.



Bojovníci Talibanu dobyli v priebehu piatka už najmenej päť provinčných metropol a ovládajú už približne dve tretiny krajiny. Okrem Puli Alam a Fírózkóhu padli do ich rúk aj správne centrá provincii Laškargáh a Zábul. Militanti tvrdia, že majú pod kontrolou aj metropolu provincie Bágdhís, čo však ešte nebolo oficiálne potvrdené.



Militantné hnutie zaznamenalo tieto zisky po tom, čo vo štvrtok dobylo druhé a tretie najväčšie mesto v krajine – Kandahár a Herát – a taktiež mesto Ghazní. Afganská vláda sa podľa AP snaží súčasný bleskový postup Talibanu bagatelizovať.



USA plánujú ukončiť svoju 20-ročnú vojenskú prítomnosť v Afganistane koncom augusta. Ako pripomína AP, od zvrhnutia Talibanu po útokoch z 11. septembra 2001 minuli Spojené štáty na vojnu v Afganistane 830 miliárd dolárov. Postupujúci bojovníci Talibanu teraz jazdia na amerických terénnych vozidlách a v rukách majú americké pušky, ktoré ukoristili od afganskej armády.