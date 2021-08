Taliban dobyl metropolu provincie Kundúz na svere Afganistanu

Kundúz 8. augusta (TASR) - Fundamentalistické hnutie Taliban v nedeľu oznámilo, že sa zmocnilo mesta Kundúz na severe Afganistanu.



Potvrdil to aj spravodajca agentúry AFP, ktorý je priamo v tomto meste. "Kundúz padol; Taliban obsadil všetky kľúčové budovy v meste," napísal novinár.



Agentúra AFP dodala, že podľa nemenovaného vládneho predstaviteľa afganské vládne jednotky a Taliban teraz bojujú o mesto Sar-e Pol ležiace v rovnomennej provincii v severnom Afganistane.



Povstalci z Talibanu sa v uplynulých dňoch zmocnili metropol aj dvoch ďalších afganských provincií: mesta Šaberghán v provincii Džúzdžán a mesta Zarandž v provincii Nímróz.



Ešte pred dobytím Kundúzu Talibanom sa uvádzalo, že pád tohto mesta do rúk povstalcov bude veľkou ranou pre ústrednú vládu, ktorá sa do značnej miery stiahla z bojov s Talibanom na vidieku a snaží sa sústrediť na obranu mestských centier.



Boje boli v nedeľu hlásené aj z okolia mesta Herát na západe Afganistanu. Bojuje sa aj v okolí juhoafganských miest Laškargáh a Kandahár.