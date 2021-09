Taliban dovolí 200 občanom USA a ďalších krajín opustiť Afganistan

Washington 9. septembra (TASR) - Hnutie Taliban súhlasilo s tým, že umožní 200 Američanom a občanom tretích krajín, ktorí zostali v Afganistane aj po skončení evakuačnej operácie Spojených štátov, odletieť z kábulského letiska charterovými letmi. Vo štvrtok o tom informovala tlačová agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na niekoľko zdrojov.



Podľa Reuters osobitný vyslanec USA pre zmierenie v Afganistane Zalmay Khalilzad presvedčil na rozhovoroch Taliban, aby umožnil odchod spomínaných civilistov.



Lietadlá majú vzlietnuť vo štvrtok.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v stredu vyhlásil, že Taliban nedovolil lietadlám opustiť krajinu, a dodal, že Washington pracuje na vyriešení tejto záležitosti.



Medzitým hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová v stredu poznamenala, že Washington z bezpečnostných dôvodov "nedovolí" charterovým letom s nepreverenými pasažiermi z Afganistanu pristáť na amerických vojenských základniach.



Po tom, čo USA oznámili koniec svojej misie v Afganistane a začiatok sťahovania svojich vojakov, militantné hnutie Taliban spustilo ofenzívu proti silám afganskej vlády. Militanti 15. augusta po bleskovej operácii vpadli do hlavného mesta Kábul, kde sa nestretli so žiadnym odporom a do niekoľkých hodín metropolu ovládli.



Afganský prezident Ašraf Ghaní oznámil, že odstúpil, aby zabránil krviprelievaniu, a následne odletel z krajiny. Taliban 8. septembra vytvoril dočasnú vládu, v ktorej sú len jeho členovia. Kabinet talibovia nedokázali schváliť dva týždne a odôvodnili to "technickými problémami".