Taliban môže odhaliť identitu spolupracovníkov USA

Kábul/Washington 19. augusta (TASR) - Militantné hnutie Taliban môže získať prístup k databáze biometrických údajov, podľa ktorých by dokázal identifikovať Afgancov spolupracujúcich donedávna s americkou armádou. Informovala o tom agentúra Reuters. Podľa investigatívnej webovej stránky The Intercept (theintercept.com) militanti už minulý týždeň ukoristili zariadenia umožňujúce biometrickú identifikáciu osôb.



Americká armáda vytvorila rozsiahlu databázu biometrických údajov, ktorá slúžila ako pomôcka pri odhaľovaní teroristov v Afganistane. Podľa jednej zo správ by tento dátový súbor mohol obsahovať až 25 miliónov záznamov.



Podľa Reuters Spojené štáty roky digitalizovali rôzne databázy a okrem toho zaviedli v Afganistane digitálne identifikačné preukazy občanov, ktoré obsahovali aj biometrické údaje.



"Taliban má teraz v Afganistane pravdepodobne prístup k rôznym biometrickým databázam i k technickému vybaveniu. Môže získať prístup k databáze odtlačkov prstov aj očných rohoviek a má prístup k zariadeniam na rozpoznávanie tváre," napísala americká humanitárna organizácia Human Rights First.



Ako poznamenal The Intercept, zber biometrických údajov bol primárne vojenským projektom. Do databázy však boli údajne zahrnutí aj afganskí civilisti, ktorí pracovali pre americké ambasády a tamojšiu vládu.



Agentúra Reuters v tejto súvislosti pripomenula, že afganské médiá písali o zneužití biometrických údajov Talibanom už pred piatimi rokmi. Jedna z obyvateliek Kábulu, ktorej Reuters napísal prostredníctvom sociálnej siete Twitter, tvrdí, že v meste sa šíria správy o tom, že talibovia počas domových prehliadok používajú "zariadenia na snímanie biometrických údajov". Podľa portálu The Intercept by mohlo ísť o zariadenie známe pod skratkou HIIDE, ktoré militanti ukoristili minulý týždeň. Autorom článku to potvrdili nemenované zdroje z prostredia americkej armády.